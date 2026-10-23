Nicolás Occhiato habla sobre el fenómeno de “Nadie dice nada” en Paraguay: “Todavía me sorprende”

Nicolás Occhiato volvió a Paraguay con sus compañeros de “Nadie dice Nada”, el popular programa de streaming argentino del canal Luzu TV. Junto a Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo, Martín Garabal y Marcos Giles se presentará este sábado 24 en el SND Arena (Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón).

En la mañana de hoy también realizaron la transmisión de “Nadie dice Nada” desde la casa central de Personal, sobre la avenida España, donde fans previamente registrados pudieron acceder a ver de cerca cómo se hace el programa emitido a través de YouTube.

“Estamos muy felices, shockeados, emocionados. La verdad es que todavía no hace 24 horas que estamos acá y no terminamos de caer. Realmente el amor del público paraguayo para con nosotros es inmenso”, afirmó Occhiato, en una charla con ABC.

“Encontrar tanto amor, tanto cariño, tanto revuelo, tanta movilización fuera de nuestro país es algo que todavía me sorprende, me shockea, me paraliza”, agregó el conductor y empresario argentino.

Recordó el recibimiento que tuvieron en el aeropuerto Silvio Pettirossi, donde fueron recibidos por un público eufórico que los esperó con carteles y regalos.

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En cuanto al show que presentarán en el SND Arena, Occhiato afirmó que “prácticamente todo” es distinto al show que ofrecieron el año pasado en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay.

“Nosotros año a año, para el que vio nuestro show, lo que intentamos generar un rato de ‘programa’ en el que yo bajo e interactúo con el público, alguno nos cuenta su caso y lo hacemos más parte del show”, detalló.

Agregó que, antes de llegar a ese momento, cada uno se presenta con lo que quiere hacer arriba del escenario. “Tengo la suerte de trabajar con compañeros muy talentosos y todos artistas”, acotó.

Explicó que es “como si fuese un mini-show de cada uno para presentarse ante el público y estos son todos distintos a los del año pasado”.

Occhiato destacó que este año también estará Marcos Giles, quien no había venido el año pasado, y afirmó que Ángela Torres no vino con el equipo porque ya tenía otro compromiso con su propio espectáculo.

“Este año la estructura del show es distinta porque cada uno se presenta con una propuesta distinta. Así que para el que vino el año pasado, este va a ser un show completamente distinto y espero que les guste”, remarcó.

Afirmó que a todos les “enciende” poder subirse arriba de un escenario y están muy entusiasmados porque esta vez se presentarán en un estadio, tras haber agotado en tiempo récord las entradas para las cuatro funciones que hicieron el año pasado en el BCP.

“Este año cuando dijeron ‘che, vamos por el estadio de 5.000′ dijimos ‘...bueno’. Yo soy siempre bastante más precavido pero la verdad, sorprendentemente, el público estuvo ahí, va a estar ahí mañana y espero que les guste mucho y la pasemos bien todos", subrayó.

“Somos así”, la serie que marca la alianza entre Luzu Tv y Disney+

Para el próximo 18 de noviembre está previsto el estreno en Disney+ de la serie “Somos así”, que marcará el salto a la ficción del equipo de “Nadie dice Nada”.

Occhiato afirmó que el trabajo con la serie arrancó mucho antes del rodaje, que ahí fue otro desafío. “Para nosotros el hecho de hacerla, de escribirla, una vez que la teníamos escrita, producida y llegar a que Disney nos dé la mano para poder hacerla con ellos, fue todo un esfuerzo, muchas reuniones”, comentó.

No obstante, expresó su satisfacción por haber alcanzado este acuerdo con la gente de Disney. “A nosotros lo que más nos gusta es contar historias y nos estamos dando la mano con la empresa número uno de contar historias, de la historia y del mundo”, acotó.

Nicolás Occhiato, oriundo de la localidad bonaerense Villa Luzuriaga (de allí nace el nombre de Luzu), no oculta su emoción por todos los logros que está conquistando desde que inició este canal de streaming, que hoy cuenta con varias unidades de negocio.

“Todavía no caigo. Fueron muchos meses de trabajo para, primero, poder producirla porque es muy caro hacerlo y, después que teníamos el ok, había que grabarla. Yo no soy actor, todos mis compañeros sí. Ahí hubo mucho trabajo también para estar a la altura y no desentonar”, indicó.

Remarcó que la serie podrá ser vista por cualquier persona que nunca miró nada de Luzu TV. “La puede ver, la va a entender y la idea es esa, expandirnos a un público que mire la serie sin saber qué es Luzu y después se entere que es un canal de streaming de Argentina”, dijo.

Agregó que después podrán ver que los protagonistas “son cinco pibes que están haciendo un programa todos los días” y así seguir expandiéndose, ganando audiencia y regionalizándonos.

Occhiato anticipó que en los personajes de “Somos así” hay “mucho” de la personalidad de cada uno de los integrantes de “Nadie dice Nada”.

“Para el que mira el programa y es parte de la comunidad, va a entender un montón de guiños y cosas que pasan. Por ahí son cosas que nosotros hemos contado de nuestra vida personal a lo largo de los seis años que está ‘Nadie dice nada’”, señaló.

En este sentido, sostuvo que habrá “cositas de cada uno” y destacó el trabajo de Santi Talledo en la escritura del libreto para hacerles más fáciles los personajes.

“Yo no soy actor y que mi personaje se parezca a mí se me hizo un poquito más fácil”, indicó.

Occhiato anticipó que encarnará a Matías, un profesor de educación física, que trabaja con niños y enseña fútbol. Afirmó que no hay mucho de su historia personal en este personaje, “pero podría haber terminado así”.

Las sugerencias de Nico Occhiato para ir al show de “Nadie dice Nada” en Asunción

Para las personas que irán al show de “Nadie dice Nada” en Asunción, Occhiato aconsejó “que lo disfruten, que griten mucho”.

“El show es como el programa, lo hacemos entre todos, ellos son parte de todo lo que nos pasa y lo creemos así”, señaló.

Afirmó que muchas veces cuando se encuentran con los seguidores del programa les dicen ‘Vos no me conocés, pero yo siento que te conozco’. “A mí me gusta decir que yo también los conozco, aunque no nos conozcamos. Realmente del otro lado se siente, son parte de Luzu y de Nadie dice Nada”, acotó.

“Es por y para ellos. Todo lo que hacemos lo hacemos pensando en nuestra comunidad y la gente que nos consume. Entonces, de alguna forma son el motor que nos llevan a ir por más cada vez que podemos, a forzarnos, a trabajar y hacer cada vez un mejor producto o proponer algo distinto como la serie”, concluyó.

Entradas para el show de “Nadie dice Nada” en el SND Arena: precios y sectores

Las entradas para el show de “Nadie dice Nada” siguen a la venta a través de Tuti. Los sectores y precios son:

Platea: G. 200.000

Preferencia Norte: G. 250.000

VIP Bronce: G. 310.000

Las entradas para los demás sectores ya están agotadas. El inicio del show está previsto para las 21:00