Murió Patrick Stewart, el actor de “X-Men” y “Star Trek”

El intérprete falleció el miércoles 28 de octubre en su casa de Los Ángeles, tras un breve proceso de enfermedad relacionado con el alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy, según el comunicado difundido por su entorno. El mensaje familiar también señaló que estuvo acompañado por sus seres queridos, entre música, oraciones, lágrimas y risas.

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Patrick Stewart: del teatro de Shakespeare a “Star Trek”

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Inglaterra, Stewart comenzó a desarrollar su carrera en el teatro y se incorporó a la Royal Shakespeare Company en 1966. Allí interpretó distintos personajes del repertorio clásico, antes de ampliar su trabajo hacia el cine y la televisión. Su formación escénica siguió siendo una parte fundamental de su identidad profesional incluso después de alcanzar la fama internacional.

El salto a la popularidad mundial llegó en 1987, cuando asumió el papel de Jean-Luc Picard en “Star Trek: The Next Generation”. Durante siete temporadas, Stewart encarnó al capitán de la nave Enterprise y construyó una interpretación que se convirtió en una de las referencias de la franquicia. Posteriormente retomó al personaje en varias películas y en la serie “Star Trek: Picard”, estrenada décadas después de la producción original.

Su trayectoria teatral continuó en paralelo. En Broadway interpretó, entre otros personajes, a Macbeth, papel que le valió una nominación al premio Tony en 2008. También protagonizó una adaptación unipersonal de “Cuento de Navidad”, de Charles Dickens, y compartió escenario con Ian McKellen en obras como “Esperando a Godot”, de Samuel Beckett.

En 2010, la reina Isabel II lo nombró caballero por sus servicios a las artes dramáticas.

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El Profesor X y su legado en el universo Marvel

En el año 2000, Stewart sumó otro personaje decisivo a su carrera: Charles Xavier, conocido como el Profesor X, en la primera película de “X-Men”. Como líder de los mutantes, su interpretación aportó una dimensión reflexiva al universo de superhéroes y se mantuvo a lo largo de distintas entregas cinematográficas, incluida “Logan” (2017).

Marvel Studios lo despidió públicamente tras conocerse la noticia de su muerte. En su homenaje, el estudio destacó la gracia, la inteligencia y la humanidad con las que dio vida a Xavier, y lo definió como un talento singular y un colaborador generoso. También extendió sus condolencias a la esposa del actor, Sunny Ozell, sus hijos, amigos y seguidores.

La relación de Stewart con el personaje todavía tendrá una nueva aparición en pantalla: el actor forma parte del elenco de “Avengers: Doomsday”, la próxima película de Marvel cuyo estreno está previsto para diciembre. Así, su interpretación del Profesor X volverá a encontrarse con el público después de su fallecimiento.

La despedida y el pedido de su familia

Además de comunicar la muerte del actor, su entorno pidió que, en lugar de enviar flores, quienes deseen rendirle homenaje consideren realizar donaciones al Fondo de Investigación sobre la Enfermedad de Alzheimer de la Universidad Johns Hopkins o al programa de recursos para cuidadores de la Alzheimer’s Foundation of America.

Stewart estuvo casado con la cantante y compositora Sunny Ozell desde 2013. Su carrera dejó una huella que va más allá de sus papeles más conocidos: la de un intérprete que llevó su experiencia en el teatro clásico a producciones de alcance mundial y acercó a nuevas generaciones a personajes que hoy forman parte de la memoria audiovisual contemporánea.