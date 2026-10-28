L.E.X.A. presentará su primera muestra de cine analógico en Asunción

El Laboratorio de Experimentaciones Analógicas (L.E.X.A.) realizará su primera Muestra de Cine Analógico este jueves 29 de octubre, a las 19:00, en el Instituto Cultural Paraguayo-Alemán (ICPA-GZ), ubicado en Juan de Salazar 310 casi Artigas, en Asunción. La propuesta reunirá siete cortometrajes que serán proyectados en su soporte original mediante proyectores de Super 8.

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La actividad es el resultado de una serie de capacitaciones impulsadas por el laboratorio durante este año, dirigidas a nuevas generaciones de cineastas, artistas visuales y comunicadores. Según la organización, estos encuentros permitieron acercar a los participantes a las cámaras Super 8, los equipos de montaje y los sistemas de proyección analógica, con el propósito de promover la producción cinematográfica en soporte fílmico en Paraguay.

De los siete cortometrajes que integrarán la muestra, cinco fueron realizados en el marco de la residencia “YVYRA: para los árboles”, desarrollada en la ciudad de Altos, departamento de Cordillera, con apoyo del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP). Los trabajos exploran, desde el cine, los vínculos entre la naturaleza y el entorno.

Los otros dos cortometrajes surgieron del taller “Fabricaciones Analógicas en Super 8”, que contó con el apoyo de la Fundación Itaú y se desarrolló en Asunción a lo largo de ocho encuentros. En este espacio, los participantes abordaron la crisis ambiental y la problemática del agua mediante el montaje analógico y el uso de material audiovisual de archivo, conocido como found footage.

Tanto las instancias de producción como la muestra de cierre cuentan con el apoyo del ICPA-GZ y del laboratorio analógico Piscucha Film Lab.

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Al finalizar las proyecciones, los participantes de los talleres abrirán un espacio de diálogo con el público, con preguntas y respuestas sobre los procesos de creación y las experiencias de producción. El encuentro reunirá a realizadores, docentes y representantes de las instituciones vinculadas al proyecto.