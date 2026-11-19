Dos estrenos renuevan esta semana la cartelera de los cines de Paraguay, trayendo a la pantalla dos historias muy distintas: “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha” y “Yo soy Rocky”.

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Bajo la dirección de Francis Lawrence, la sexta entrega de la saga “Los Juegos del Hambre” nos presenta una aventura distópica ambientada décadas antes de los eventos liderados por Katniss y Peeta.

La trama sigue a Haymitch Abernathy, el enigmático ganador del 50° Torneo de Los Juegos del Hambre, en una versión más brutal y decisiva de la competencia.

La película también mostrará la primera aparición televisiva de Caesar Flickerman, cuya cobertura transformará para siempre la forma en que Panem vive estos juegos.

En este largometraje, basado en el libro homónimo de Suzanne Collins, actúan Joseph Zada, Kieran Culkin, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Maya Hawke, Glenn Close, Mckenna Grace y Ben Wang.

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Sylvester Stallone y la historia detrás de ‘Rocky’

La otra producción que llega hoy a los cines es “Yo soy Rocky”, una película basada en la inspiradora historia de Sylvester Stallone y la creación de la película que lo lanzó al estrellato.

Dirigida por Peter Farelly (“The Green Book”), “Yo soy Rocky” presenta a un joven Stallone que recibe rechazos constantes de Hollywood, pero se niega a vender su guion si no puede protagonizarlo. Arriesga todo para convertir su historia de un boxeador humilde en una película que terminaría haciendo historia.

Anthony Ippolito es el actor que encarna a Stallone en esta producción, luego de haber cautivado a la crítica interpretando a un joven Al Pacino en la serie “The Offer”. Para “Yo soy Rocky” se sometió a una exigente transformación física y vocal.

El reparto está integrado además por Stephan James, Kiki Seto, Robert Morgan, Jay Duplass y Matt Dillon.