Avengers: Endgame (reestreno)

Dirección: Anthony Russo y Joe Russo
Guión: Christopher Markus y Stephen McFeely
Elenco: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Brie Larson, Don Cheadle, Bradley Cooper, Karen Gillan, Josh Brolin, Danai Gurira
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 181 minutos
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3D
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 13:00; 17:00 (XD y D-Box, doblada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 20:30 (doblada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 14:40; 18:00; 21:20 (doblada); 20:30 (subtitulada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 21:40 (subtitulada).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 21:30 (doblada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 15:10; 18:30; 21:45 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 20:30 (doblada). 4D, 16:20; 19:50 (doblada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 18:00; 21:15 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 15:10; 20:45 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 18:00; 21:15 (doblada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 19:00; 21:30 (doblada). Solo domingo, 10:50 (doblada).
2D
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 16:30; 21:30 (subtitulada). XD y D-Box, 21:00 (subtitulada). Premier, 16:30; 21:30 (subtitulada).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 18:00 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 18:00 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 17:00; 20:30 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 16:30; 20:00 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 20:30 (subtitulada).
*Cinemark (Shopping Lago), 17:20 (doblada). XD, 21:00 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 17:15; 20:30 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 21:30 (doblada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 18:40 (doblada).