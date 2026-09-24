Cine y TV
24 de septiembre de 2026 a la - 09:05

Avengers: Endgame (reestreno)

Luego de que el titán Thanos aniquilara a la mitad de toda la vida en el Universo, lo que queda de los Vengadores, liderados por Iron Man y el Capitán América, parten en un desesperado intento por revertir la catástrofe.

Por ABC Color
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Dirección: Anthony Russo y Joe Russo

Guión: Christopher Markus y Stephen McFeely

Elenco: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Brie Larson, Don Cheadle, Bradley Cooper, Karen Gillan, Josh Brolin, Danai Gurira

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 181 minutos

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3D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 13:00; 17:00 (XD y D-Box, doblada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 20:30 (doblada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 14:40; 18:00; 21:20 (doblada); 20:30 (subtitulada).

*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 21:40 (subtitulada).

*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 21:30 (doblada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 15:10; 18:30; 21:45 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 20:30 (doblada). 4D, 16:20; 19:50 (doblada).

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 18:00; 21:15 (doblada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 15:10; 20:45 (doblada).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 18:00; 21:15 (doblada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 19:00; 21:30 (doblada). Solo domingo, 10:50 (doblada).

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2D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 16:30; 21:30 (subtitulada). XD y D-Box, 21:00 (subtitulada). Premier, 16:30; 21:30 (subtitulada).

LAMBARÉ

*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 18:00 (doblada).

ITAUGUÁ

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 18:00 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 17:00; 20:30 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 16:30; 20:00 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 20:30 (subtitulada).

*Cinemark (Shopping Lago), 17:20 (doblada). XD, 21:00 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 17:15; 20:30 (doblada).

CORONEL OVIEDO

*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 21:30 (doblada).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 18:40 (doblada).