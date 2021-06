Falleció el artista Rolando Rasmussen

“Alrededor de la medianoche, Roland, que desde hace semanas estaba luchando contra ese miserable enemigo invisible, entregó su alma al todopoderoso”, detalló Rubén Sapena Brugada en Facebook, comunicando el fallecimiento del artista germano-paraguayo nacido en Asunción el 11 de enero de 1942.

Según recordó Rasmussen, en una entrevista realizada por el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA), gran parte de su niñez transcurrió entre San Bernardino y Atyrá. En 1954 viajó a Alemania con sus abuelos, ingresando a un colegio de la pedagogía Waldorf, en la cual se enfatiza el aprendizaje a través del arte y el cuidado de la naturaleza. “Terminé el colegio y me fui a Hamburgo para estudiar diseño y sastrería teatral. Eso lo hice varios años”, recordó.

Cuando dicho taller de diseño realizó vestuarios para una obra en Buenos Aires, Argentina; Rasmussen se enteró de la realización de una audición de bailarines para el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. “Yo me presenté, no sabía en qué estado estaba. Dije ‘me presento y si me toman allí en la Escuela del Teatro Colón dejo todo lo que es textil, seda y diseño de teatro y me dedico a bailar. Y eso sucedió”, relató.

Durante veinte años desarrolló una carrera como bailarín, que transcurrió entre Buenos Aires y Alemania. Sin embargo, su interés por el diseño textil seguía presente por lo que al finalizar su carrera en la danza se volcó a la creación de piezas, principalmente en seda natural. Igualmente se desempeñó como administrador de vestuarios y vestuarista de la Ópera de Berlín.

Realizó diversas exposiciones en la galería de arte Fábrica como “Soirée” y “Tendedero de seda”. En el año 2008 regresó a Paraguay y asumió la dirección del Ballet Nacional del Paraguay. Bajo su mandato la compañía estrenó obras como “Hijo de fuego”, “Isadora” y “Carmina Burana”; además de realizar una extensa gira por Europa.

En el 2013 fue distinguido por el Centro Cultural de la República “El Cabildo” como “Maestro del Arte” y, desde hace un par de años se encontraba dirigiendo la Casa Bicentenario del Teatro “Edda de los Ríos”.

Colores sobre seda

Según había detallado Rasmussen en una entrevista con ABC, su trabajo textil estaba basado en la abstracción del color, con esfumados y en degradé. Utilizaba pinturas especiales que funcionan solamente con fibras de origen animal como la seda y la lana. Las sedas eran colocadas en grandes bastidores y luego las enrollaba y las hervía por cuatro horas en un cilindro especialmente preparado para el efecto, a fin de fijar el color sobre la tela.

“Esos colores son para mí un alimento espiritual y emocional”, subrayó el artista en el vídeo publicado por el ICPA el año pasado, destacando que con la seda quería destacar no solamente la sensibilidad, sino la sensualidad, en un momento en que debido a la pandemia no estaba permitido el contacto cercano con el otro.

“A través de la seda quiero transmitir esa sensualidad de que algún día, ojalá no falte mucho, nos podamos abrazar”, acotó.