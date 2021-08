“Imagoteca paraguaya”: una web para construir la memoria desde las imágenes

“Los recuerdos intensos están hechos de imágenes. Cada imagen es memoria”, expresa en su página de inicio el sitio www.imagoteca.com.py, que fue presentado este domingo por la historiadora. La presentación se realizó mediante una charla virtual con el cineasta Marcelo Martinessi, en la que comentó que la idea de mostrar y poner a disposición este acervo surgió a partir de una entrevista que le hicieron.

“Ahí yo me percaté que colecciones individuales, dispersas, algunas no indexadas o referenciadas constituían un acervo en sí, sumando esa cantidad de pasiones y colecciones que yo tenía”, detalló. Agregó que esto coincidió con el inicio de la pandemia, “lo que me permitió tener bastante tiempo para clasificar e indexar”.

Cartografía, fotografías, numismática y más

Afirmó que si bien en el sitio no está toda su colección de imágenes, sí hay un cuerpo grande que está clasificado en seis categorías principales. En Cartografía se pueden encontrar unos 600 mapas antiguos de América y Sudamérica, de Paraguay, de las operaciones y fortines de la Guerra del Chaco, entre otros; mientras que Cartas Postales pone a disposición de los internautas unas 900 imágenes en las que se pueden apreciar paisajes naturales, edificaciones emblemáticas, escenas costumbristas, retratos de distintas personalidades, y más.

La tercera sección es la de Grabados, en la que se muestran gran parte de los grabados que se hicieron en el exterior del país acerca de Paraguay, en los que se ilustran animales, personajes históricos, comunidades indígenas, paisajes. “Es como la manera en que Europa miró a Paraguay hasta 1880, que es cuando aparece la fotografía”, detalló en la presentación. En este sentido, destacó la gran serie del semanario francés “Le Tour du Monde” sobre la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870).

En la sección Fotografías, la Imagoteca paraguaya reúne una importante serie de imágenes sobre los funerales del Mcal. José Félix Estigarribia, así como instantáneas que retratan la vida social y familiar a principios del siglo XX. “Hay un sesgo muy fuerte, una mirada muy marcada a lo que es vida cotidiana. La gente cómo se paseaba, tenía hijos, cómo se exhibían los niños muertos como si estuvieran vivos, los paseos, los baños en los arroyos, las fiestas de carnavales”, comentó Rivarola.

En Numismática exhibe unas 50 a 60 fotografías de billetes desde la época de don Carlos Antonio López hasta la actualidad; mientras que en Otras imágenes plantea una miscelánea de objetos, caricaturas, portadas de revistas, ilustraciones, que no se podían clasificar en las otras categorías.

Rivarola señaló que la imagen se fue valorizando “como detonador de memoria en la gente”, mencionando que hasta hace poco tiempo no eran consideradas como fuentes por los historiadores, que las utilizaban solamente a modo de ilustración. “Creo que la experiencia de vivir con Carlos Colombino y el Museo del Barro me enseñó a valorar la imagen y a ganar conocimiento a través de la imagen”, añadió la historiadora.

“Tarea colectiva”

También destacó la “tarea colectiva” generada a partir de las redes sociales, con el público aportando datos sobre las fotografías de su acervo que compartía en redes sociales. “Alguien identificaba el lugar, alguien me discutía y me decía ‘no es la década del ‘30. Permitió también que gente amiga o conocida me donaran piezas familiares que para ellos eran importantes diciendo ‘a vos te van a servir más’. Se convirtió en una búsqueda y entrega colectiva de memoria que no estaba en el proyecto al inicio, pero que resultó enriquecedor al ir alimentando la memoria colectiva, no una colección encerrada en una caja”, expresó.

Javier Giménez y Roberto Merino tuvieron a su cargo el desarrollo y el diseño de la página, que permite observar detalladamente las imágenes mediante un efecto de zoom al colocar el cursor sobre ellas, además de contar con un buscador por autor, palabras de referencia.

Rivarola expresó su deseo de que la gente colabore para aportar nuevos datos sobre las imágenes y señaló que aún tiene pendientes compartir la parte de monedas, su colección filatélica, e imágenes secundarias sobre el Paraguay que fueron utilizadas en libros de viajeros.