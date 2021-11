“Tu panza respira”: una celebración entre la ficción y la realidad

En una de las escenas de la obra, David Amado y Jorge Báez discuten sobre los riesgos de herir a otro con un cuchillo. La misma está cargada de tensión y el público contiene la respiración, ante el riesgo que supone para los actores un pequeño resbalón. El pasado martes, coincidentemente en el horario en que se estaba realizando la función, en la esquina posterior del teatro un hombre fue intimado a entregar sus pertenencias al ser asaltado con un machete.

A veces, la realidad supera a la ficción. Y es justamente en ese límite en donde se situó la investigación de Jorge Báez y David Amado a la hora de desarrollar “Tu panza respira” para la compañía La Posdramática, tomando como punto de partida a un pedazo de pasto sintético o ‘la ficción de un jardín’, como señaló David.

“Los seres humanos estamos llenos de estas verdades y ficciones cohabitando con nosotros todo el tiempo”, afirmó el actor y comentó que el proceso de investigación incluyó desde lecturas de teorías de Lacan, a momentos de “tilingueo” sobre cuestionar la composición de una lágrima.

“Nos seduce mucho, hasta casi una obsesión entre cuál es el límite entre la verdad y la mentira”, añadió Jorge, detallando que esta obra también busca ser una celebración de poder estar nuevamente en un escenario. Con toques de coreografía e interacción con el audiovisual, la obra invita al público a acompañar esta celebración desde el mismo espacio escenario del Teatro Municipal.

“El teatro es un encuentro. El público se encuentra con los actores y vivimos un momento en común en el que respiramos el mismo aire, estamos en el mismo espacio”, expresó David y añadió que para muchos espectadores esta ha sido la primera oportunidad de pisar este histórico escenario. “Nos interesa mucho que el teatro tenga ese germen de experiencia”, acotó.

El “baldazo” del 2020

“Tu panza respira” propone al público navegar por diversas emociones y no faltan las risas. A criterio de David, la comedia es una reacción natural ante “la incomprensión tan grande que nos dejó el golpe que sucedió en el mundo entero”, haciendo referencia a la pandemia. Algo así como la expresión en guaraní “japuka mba’e”.

“El 2020 nos refregó en la cara que nuestro trabajo en escena no es esencial. Muy por el contrario de lo que nosotros pensamos”, afirmó Jorge, señalando que la cancelación de los espectáculos y de todas las actividades vinculadas significó “un golpe muy fuerte de entender”.

“Es como un baldazo de agua fría que nos dio el año pasado. No pude reinventarme, desde los 16 años que hago esto y le dediqué mi vida a ser competitivo solamente con esto. No sabía qué hacer. Ante lo que no puedo cambiar, me río”, añadió.

La dupla de actores también recurre a tres invitados cuyas acciones les hacen perder el control de lo que ocurre en escena y los obliga a estar conectados, poner el cuerpo y la atención. “Hace que la experiencia sea realmente única cada noche”, acotó David.

Lo real de la muerte

“Si es que vamos a hablar de lo real y lo falso, aparece la muerte sí o sí. Lo único real que tenemos es este cuerpo humano y que un día se va a acabar”, comentó David acerca de otro de los ejes centrales de “Tu panza respira”; la cual es abordada desde la convención que existe entre el público y los actores con relación a la representación de la muerte en escena.

Y, según comentó Jorge, en el proceso de creación de la obra también recordaron algunas “muertes gloriosas” que fueron interpretadas por actores en la escena local.

