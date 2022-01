Hugo Robles: “El humor es una herramienta muy fuerte y poderosa”

El humor es la premisa de este espectáculo dirigido por Hugo Robles, en el que se fusionará el baile, el canto y la actuación. Forman parte de este show el humorista Gustavo Corvalán, quien estará acompañado de Edi Romero, Rodrigo Limousin, Ana Celina, Gustavo Benítez y Walter Céspedes.

El cuerpo de baile está conformado por Ezequiel Bogado, Aramí Pereyra, Junior Díaz, Adrián Jaquet y Paloma Comas, coreografiados por Antonio Otazo. Forman parte del equipo artístico Luis Arce en maquillaje, Santiago Rolón en fotografía, Enrique Olmedo en escenografía, y otros.

Las entradas anticipadas están en promoción con un costo de 2 x G. 100.000. Para informes y reservas se debe contactar al (0981) 726617.

Creación colectiva

Hugo Luis Robles, dramaturgo, director y actor, contó a ABC Color que este espectáculo es un divertimento. Con el humor como columna vertebral la puesta fue cobrando vida desde la construcción grupal con los actores y bailarines quienes fueron proponiendo personajes y sketches.

La obra se vale de “situaciones de la coyuntura social actual y cosas típicas de nuestro verano paraguayo como los cortes de luz, los incendios”, que según expresó el director, lastimosamente “ya son costumbre”. Entonces la puesta nos muestra cómo reaccionan estos personajes ante este tipo de cosas. “Esto ocurre en un barrio popular de la ciudad donde la posibilidad de ir a tener vacaciones es casi nula, entonces también hablamos un poco de eso”, añadió.

La inspiración viene de “las ganas de poder subirnos al escenario”, afirmó el director a la hora de pensar en lo que los motiva. Luego de eso el proceso se nutre de “juegos, improvisaciones, viendo las redes sociales, los periódicos; tomamos cosas de la actualidad y las llevamos al humor para que la gente reconozca. Porque al ser un show de verano queremos divertir”, subrayó.

Humor y reflexión

Robles enfatizó en que el humor es “fundamental” para poder expresar cosas de la vida cotidiana. Al respecto profundizó en que el humor “permite acceder a distintos estratos, no tiene nivel social” y “podés acceder a distintas culturas y distintas formas de ver”.

Asimismo, abordó en el hecho de que el humor también “permite muchas veces hablar de esas cosas que incomodan, temas que de repente se generan en una discusión familiar o de amigos, temas que tocan ciertas sensibilidades”. Gracias al teatro, entonces, “se pueden exponer y generar un debate”. “Con el humor también podemos tomar un tema serio satirizarlo y que eso sirva después para poder debatir”, indicó.

“Creo que el humor es una herramienta muy fuerte y poderosa que tienen los actores, humoristas, intérpretes. Puede trascender, inclusive puede llegar a dar un mensaje, puede generar un cambio de pensamiento en positivo. Porque hoy en día el humor es bastante “complicado” porque hay que tener mucho cuidado, hay cosas de las cuales antes nos reíamos y se hacían chistes y hoy como que no es políticamente correcto, pero hay que tener cuidado porque el lenguaje o el humorista popular puede perjudicar de alguna manera”, advirtió.

Si hay cosas de las que nos reíamos antes y “hoy ya no nos podemos reír tanto” explicó que son esos temas como “la cosificación de la mujer o temas que tienen que ver con las comunidades LGBT, etc.” Al respecto, manifestó que “hay que tener cierto cuidado y respeto, pero también tenemos que entender que el humor no puede ser censurado, entonces hay una delgada línea en la cual hoy en día estamos probando qué funciona y qué no porque la deconstrucción también es eso. Primero debemos deconstruirnos para volver a construirnos y crear una sociedad donde la tolerancia esté presente, y que el respeto a la diversidad por el que peleamos sea ponerse del otro lado y decir: “yo también debo respetar que otras personas piensen de otra forma”. La construcción de una sociedad igualitaria es que podamos vivir en común unión, en igualdad de derechos y respetándonos unos a otros”, aseguró.

Al decir de Hugo el humor es un factor que hace que muchas cosas se replanteen. “Nosotros que estamos encima del escenario todo el tiempo estamos replanteándonos cosas”. Pensando en qué decir, qué es adecuado, en el humor negro, el humor ácido, si la gente va a entender, entre otras cosas. “Vamos probando lenguajes, viendo qué pasa pero siempre todo lo que hacemos es con el objetivo de pasarla bien”, consideró.

Expandir el teatro

Hugo Robles abre así la temporada teatral de este 2022 pero él ya está acostumbrado a ofrecer sus shows de verano. No obstante, señaló que “el teatro tiene que estar todo el año, no tiene que parar”. Además, expresó el deseo de que el circuito “se amplíe”. “Ojalá volvamos a llevar las obras a San Bernardino como hacíamos antes o a otras ciudades del interior. Que se descentralice un poco la actividad cultural de Asunción, ir de gira a Encarnación, Ayolas, Coratei, Misiones, Piribebuy, balnearios, entonces por eso presentamos un espectáculo que se pueda adaptar a distintos lugares”, argumentó.

Asimismo, reconoció que tiene “las mejores” expectativas no solo para esta obra sino para todo el año teatral. “Esperamos que el público nos acompañe, que haya muchísimo teatro, muchísima oferta, que a todos los grupos les vaya bien, que la gente vaya a disfrutar del talento paraguayo porque hay muchísima gente joven muy talentosa y valiosa que de verdad se está jugando”.

Celebró también a “los grandes maestros” y que, por ejemplo, este 2022 las compañías de Equipo Teatro y Arlequín Teatro cumplen 20 y 40 años, respectivamente. “Toda la comunidad teatral artística está apostando a que volvamos a las salas, que estemos más tranquilos con la pandemia. Nosotros como grupo de teatro vamos a exigir los carnets de vacunación para que la gente vaya tranquila. Vamos a seguir con los protocolos sanitarios”, aseveró.

En cuanto a lo personal, comentó que este año trabajará en proyectos “muy importantes” como por ejemplo tendrá la dirección de libretos traídos del exterior, “obras que son éxitos de taquilla en el mundo”. También dirigirá obras de su autoría y tendrá viajes al exterior para compartir su trabajo. “Todavía no puedo contar mucho pero me tiene súper ansioso, feliz de las oportunidades y las puertas que se están abriendo y de las cosas que se vienen para este 2022″, cerró.