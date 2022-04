Obra teatral “Me enamoré de vos” llega al Teatro Guaraní

Jazmín y Mingo son pareja desde hace 3 años y en un ámbito distendido desnudan con mucho humor lo mejor y lo peor de su particular convivencia. Así se presenta esta obra que traerá a los actores argentinos Nazarena Vélez y Santiago Caamaño, quienes también son pareja en la vida real, al escenario del Teatro Guaraní este fin de semana. Antes del estreno, la actriz conversó con ABC Color.

Lea más: Gloria Trevi publica su nuevo disco “Isla Divina”

“No es igual trabajar con una pareja que con cualquier otra persona. Tiene muchísimas cosas para mí positivas como que nos conocemos un montón y es hermoso trabajar juntos. Le encontramos un montón de cosas distintas a que si no sos pareja”, explicó Nazarena sobre su trabajo junto a su pareja, Santiago Caamaño.

“Si bien no es todo como nuestra pareja, porque está muy ficcionado, está muy buena la relación que nosotros armamos arriba del escenario”, indicó

La argentina alabó las diferencias entre ambos tanto en lo personal como profesional, ya que ese es uno de los temas principales de la obra.

“Él es un actor que tiene una forma de trabajar muy distinta a la mía. Es un actor de oficio, ensaya muchísimo y a mí me gusta bastante improvisar, entonces ahí es como que le descoloco bastante a él y él es como mucho más estructurado y eso está bueno. Hay un montón de cosas que vamos descubriendo al subir a un escenario”, mencionó.

Dinámicas de pareja

“Gran parte de lo que es la obra tiene que ver con las diferencias en una pareja, porque más allá del amor están las distintas formas de pensar, de encarar una relación. Tiene matices muy lindos donde la gente se va a divertir y sentir reflejada, porque hablamos de esas cosas que tenemos que conciliar en un momento de la relación para no pelearnos”, detalló sobre la puesta.

En ese sentido dijo que lo primero que la gente va a ver “es un vínculo, porque van a creer todo, desde que empezamos a hablar hasta que nos vamos. Eso es sumamente importante, porque usamos muchas cosas de nuestra relación a favor de la obra. Eso hace que esta comedia tenga mucha magia”.

Mirar para adentro

“Yo creo que después de la pandemia todos los vínculos se han replanteado, hasta los nuestros propios, uno frente al espejo se mira distinto, piensa distinto y yo creo que es necesario reírnos, identificarnos, creer, pensar que si no estás en pareja también está bueno estar solo y si querés estar en pareja seguramente te vas a cruzar con una persona que te haga bien”, reflexionó.

Añadió que la puesta “tiene entonces que ver con empezar a escucharnos a nosotros: ¿qué es lo que realmente querés? Porque las dos personalidades que se cruzan arriba del escenario son muy distintas, las dos personas buscan cosas distintas y eso también es encontrarte en otro. Los que vengan a ver la obra se van a emocionar”, aseguró.

Lea más: Disney+: los estrenos de mayo en series y películas

En ese sentido, ella afirmó que aprende mucho de subirse al escenario, de crear, de ver la reacción de la gente. “Uno nunca deja de aprender ni de sorprenderse. Es muy lindo”.

Sobre la dirección de Diego Pérez, con quien trabajó en “La mansión de la familia Grimaldi” para televisión y teatro, dijo que es también un actor a quien admira profundamente. “Me encanta el humor de Diego, me parece que tiene una cosa de la impronta y del ‘rápido, ahora, ya’, de resolver, por eso se me ocurrió llamarlo como director para esta obra, por eso estamos felices de lo que sacó: lo mejor de los dos y lo mejor de la pareja siendo uno”.

Su amor por Paraguay

“Estoy muy feliz de volver a Paraguay porque no voy desde 2013. Siempre me ha ido muy bien y es muy respetuoso el público. Yo tengo una tía que vive en Asunción por parte de mi mamá. Yo voy más a Paraguay de lo que ustedes piensan pero para laburar hace años no veía”, manifestó Nazarena.

Finalmente alabó la gastronomía de nuestro país que espera probar en esta vuelta. “Me encanta comer en Paraguay. ¡Qué rico se come en Paraguay, te lo pido por favor. Todo me gusta! Hay uno que es como con queso... el mbejú. Qué rico. Vuelvo con dos kilos demás siempre que voy”, finalizó para luego invitar a toda la gente a encontrarse con las vivencias de esta pareja en “Me enamoré de vos”.

Las entradas se venden por Passline a G. 150.000 (VIP), G. 100.000 (Platea) y G. 75.000 (Popular).