Les Luthiers regresa a Paraguay con “Viejos hazmerreíres”

Luego de nueve años, el grupo Les Luthiers se volverá a presentar en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos). Las funciones serán el 8 de julio a las 21:00, el 9 y 10 de julio a las 19:00. Las entradas ya están a la venta en la Red UTS.

La agrupación llegará con la antología “Viejos hazmerreíres”, presentando una formación renovada tras el fallecimiento de Daniel Rabinovich, en el 2015, y Marcos Mundstock, en el 2020. En la actualidad, Les Luthiers está compuesto por los dos “históricos” Jorge Maronna y Carlos López Puccio, junto Roberto Antier, Tomás Mayer Wolf, Martín O’ Connor y Horacio Tato Turano. Como reemplazantes están además Pablo Rabinovich y Santiago Otero.

“Bajo el hilo conductor de Radio Tertulia, en este nuevo espectáculo surgirán flamantes versiones de Las majas del bergantín (zarzuela náutica), Quién mató a Tom McCoffee (música en serie), Loas al cuarto de baño (obra sanitaria) o Pepper Clemens sent the messenger, nevertheless the reverend left the herd (ten-step), entre otras”, detalló la productora A mamá le dieron 2 años, en un comunicado de prensa.

Añade que la creación más reciente de esta antología es la “Receta postrera, un vals culinario interpretado por una ‘batería de cocina’, un instrumento informal conformado por 11 sartenes y 6 ollas”.

Más de 50 años de carrera

Les Luthiers se caracteriza por el uso de insólitos instrumentos fabricados por ellos mismos. La agrupación, que en 2017 celebró sus 50 años, ha recibido la máxima distinción del Congreso Nacional de la República Argentina, así como el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017.

Las entradas para las funciones ya están a la venta y los precios son: G. 350.000 (Alta Risa), G. 480.000 (Plata Hazmerreíres) y G. 560.000 (VIP Gold Les Luthiers).