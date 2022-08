Festivales, ferias y circuitos turísticos anticipan la fiesta en Asunción

El Festival Asunción, que se extenderá hasta la medianoche, servirá para dar la bienvenida a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad. El mismo se realizará sobre la calle 25 de Mayo y recibirá desde las 18:00 un variado desfile de artistas, a partir de un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Asunción, la Asociación de la Movida Nocturna del Centro Histórico de Asunción (AMCHA) y la Entidad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE).

Lea más: Conocé las actividades culturales para celebrar el 485º aniversario de Asunción

Estarán en escena los elencos folclóricos de la Municipalidad de Asunción, así como el cantante Marce D’ Samba, el grupo Tribu Sónica y Funk’Chula, cuya canción “Asu” fue elegida como tema oficial de esta celebración. Igualmente se podrá disfrutar de la propuesta de Néstor Ló y los Caminantes, el requintista Juan Cancio Barreto y el grupo de cumbia Talento de Barrio. El festival será presencial y gratuito, pero contará además con una transmisión online a través de las redes sociales de @CulturaAsu.

También hoy en la Plaza Uruguaya se anticipará la celebración del Día del Niño, con un festival organizado por la iniciativa Mapa Abriendo Caminos. Desde las 13:00 habrá una maratón de dibujo, teatro, acrobacias, stencil, taller de burbología, música en vivo y propuestas gastronómicas. El acceso será gratuito y no requiere inscripción previa.

La calle Palma será esta mañana, de 9:00 a 12:00, el escenario del Desfile Homenaje “Asunción Madre de Ciudades”, con la participación de exalumnos de varios colegios capitalinos. En tanto, en la Plaza de la Libertad y sobre la calle Estrella se podrán encontrar ferias de emprendedores y artesanos. En dicha plaza también hay un espacio permanente para que los niños puedan colorear y aprender sobre artesanía paraguaya.

En el Centro Cultural Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant) se puede visitar la muestra “A telón abierto”, por los 50 años del Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción. También a las 16:30, en el auditorio Ruy Díaz de Guzmán, se hará la presentación del brochure del Museo de la Memoria de la Ciudad, seguido por un concierto del Trío Blue.

El Elenco Internacional Anga Rory, liderado por Lilia Doldán, también se sumará a los festejos presentando su proyecto musical y audiovisual “Dejando Huellas” en el Oratorio de la Loma San Jerónimo. El acto será a las 17:30 con una presentación del elenco de música y danza, junto al descubrimiento de una placa conmemorativa.

KultuRape, el camino de los espacios culturales

Ocho espacios culturales del Centro Histórico de Asunción también ofrecerán hoy, desde las 16:00, el circuito KultuRape, con presentaciones artísticas, ferias y otras actividades. La actividad es organizada por la Red EsCuCha, con el objetivo de dar a conocer al público las actividades de estos espacios sostenidos, en su mayoría, de manera autogestionada.

“Creemos que es necesario revitalizar el centro histórico que hoy en día se encuentra muy abandonado. Ofrecemos arte y cultura como forma de rehabitar y resistir en el centro de la ciudad. Esa es nuestra respuesta a la desidia de las autoridades que dejan morir nuestra historia en la capital”, expresó Nathalia Correa, una de las organizadoras.

El circuito abarcará el Galpón de Nhi-Mu (25 de Mayo 1087), donde de 16:00 a 16:30 se exhibirá un material sobre los 25 años de la compañía. De 16:50 a 17:20 en MultiArte (Antequera 1175 c/ Rodríguez de Francia) se realizará un recorrido guiado por la galería y espacio cultural; mientras que 17:25 a 17:55 en Casa Fem (México 1073 c/ Rca. de Colombia) habrá una presentación del espacio y una intervención artística.

La cuarta parada será Literaity (Chile 1027 c/ Manduvirá), donde de 18:10 a 18:40 se presentará una peña literaria, junto a un recorrido guiado. De 18:50 a 19:20 en la Casa Karaku (Montevideo 1025 c/ Manduvirá) se podrá disfrutar de la puesta escénica “La máquina viscosa”; siguiendo el itinerario con La Caósfera (Gral. Díaz 1163 c/ Don Bosco), con un recorrido y la presentación del espacio.

Las dos últimas paradas serán Obradora Cultural (Estrella e/ Montevideo y Colón), de 20:10 a 20:30 presentará una reseña histórica del espacio y una visita guiada; y La Chispa (Estrella e/ Montevideo y Colón), que albergará a una feria en la calle y un festival musical por los 20 años del grupo Piter Punk.