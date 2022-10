Una “Giselle” moderna sale a bailar por amor

En esta versión la historia cuenta cómo Giselle, una dulce e inocente joven se enamora de Albert, quien resultó estar comprometido con alguien más, aunque su corazón siempre pertenecerá a Giselle.

Tras descubrir el engaño, Giselle padece de una crisis asmática que la lleva a una trágica muerte por asfixia. Después de unos días, Albert regresa al lugar de su muerte y se encuentra con que el espíritu de su amada continúa allí, atrapado y condenado a deshojar margaritas por siempre.

Luego de su encuentro con el fantasma de Giselle, aparecen las Willis, que son espíritus de jóvenes que murieron antes de casarse y que, guiadas por Mirtha, se encargan de matar a los jóvenes muchachos que irrumpen en su mundo. Pero el amor de Giselle es eterno, puro y trasciende a todos los planos, por lo que suplica a Mirtha por la vida de su amado Albert.

El elenco está conformado por integrantes fijos de la compañía más siete jóvenes talentos de su Programa de Entrenamiento Profesional.

En diferentes funciones darán vida a Giselle: Adriana Flores, Florencia Boccia y Nastia Goiburú. Encarnarán a Albert: Carlos Fossatti y Félix Álvarez.

La novia será interpretada por Ekaterina Goiburú y María José Ramírez, mientras que Mirtha serán Macarena Candia y Gloria Benítez. Las asistentes de Mirtha serán Fátima Galeano y Ekaterina Goiburú.

Las Willis serán encarnadas por Yanina Samaniego, Marcia Ayala, Montserrat Andrada, Sara Recalde, Liz Rojas, María José Ramírez y Cecilia Plans. El bartender será Joaco Morro.

Una nueva visión

La coreografía, versión y dirección de la obra están a cargo de Bethania Joaquinho, con músicas varias en las que se podrán apreciar dos creaciones del grupo nacional Trío Blue.

Al decir de la directora de la compañía, siempre hay una búsqueda de que el elenco presente propuestas diversas como parte de su temporada, ya sea presentando creaciones propias o nuevas versiones de obras del repertorio mundial.

“Me parece muy interesante ofrecer al público una lectura diferente sobre obras que ya conocen. Las historias de los ballet del repertorio clásico tienen muchísimos más elementos de los que parecen y la danza contemporánea nos permite explorar estas historias desde otro lugar”, mencionó Joaquinho.

Ya en el año 2019 la compañía había estrenado su versión de la obra “Carmen”. Al respecto, la directora indicó que uno de sus principales desafíos, siempre que adapta un clásico, es manejar la expectativa de la gente porque “al trabajar sobre una obra de culto, como es el caso de ‘Giselle’, la gente ya va a las funciones con una idea de lo que quiere o espera ver”.

¿Cómo empieza entonces a crear una nueva versión? Joaquinho detalló que si bien buscó referencias, solo encontró la versión del coreógrafo inglés-bengalí Akram Khan para el English National Ballet. No obstante, para ella es muy importante no dejarse influenciar por nada, para poder mostrar su visión más pura.

“Cuando entro a un proceso creativo me cierro, no asisto videos, no voy a ver obras, conciertos ni nada que pueda sugerirme o direccionarme hacia algo, hasta culminar. Más que nada estudié, analicé, leí y revisé el argumento de las versiones clásicas y me basé en la idea que yo misma tenía para esta puesta, respetando la estructura base utilizada para el ballet”.

Hacia una Giselle actual

Esta Giselle se desarrolla completamente en la actualidad. Por ejemplo, todo el primer acto que sucede en el ballet en una campiña, aquí se desarrolla en un bar, “con una despedida de soltera, muchas chicas de fiesta y una situación a punto de estallar”.

“Además de la estructura, en cuanto a desarrollo y desenlace, en la versión clásica hay una escena en la que el personaje de Giselle deshoja una margarita, con la esperanza de confirmar si su amado la quiere o no. Ese detalle me pareció muy importante, porque refleja la dulzura e inocencia que caracterizan a este personaje. En el ballet es solo un momento, y en nuestra versión el espíritu de Giselle queda condenado a deshojar margaritas por siempre”, contó sobre uno de los momentos clave de esta apuesta.

Acerca de los temas que toca la obra, indicó que si bien “Giselle” aborda varias situaciones, es puntualmente el tema de la diferencia entre clases sociales y las obligaciones que oprimen a ambas algo que “sigue latente”.

”Hablando desde la versión del ballet, Albrecht es un príncipe prometido a una princesa, pero que está enamorado de Giselle, una campesina. Es muy importante para mi resaltar esta situación, de un amor verdadero que no pudo ser por culpa de las obligaciones sociales entre la clase alta. En nuestra versión Albert está obligado a casarse con su prometida porque existe un embarazo de por medio, por más que su amor pertenezca por siempre a Giselle. Y en el caso de ella, es más que nada una lección de perdón y una manifestación de que a pesar de todo mal terrenal, el amor puro siempre gana e incluso trasciende a otras dimensiones”, explicó.

Un objetivo logrado

Para Joaquinho, el hecho de poder llegar al estreno ya es todo un logro por el “enorme compromiso de subir a escena con una obra ícono como lo es ‘Giselle’”.

Pero también para ellos “significa un crecimiento”. “Siendo una compañía profesional independiente con cuatro años de trayectoria hemos podido alcanzar este objetivo con una temporada de dos fines de semana completos, algo muy grande para cualquier compañía”.

Por último, expresó que se sienten “muy orgullosos, porque es el estreno oficial de nuestro Programa de Entrenamiento Profesional, por lo que en escena podrán ver a bailarines de la compañía que ya conocen junto con jóvenes bailarinas integrantes de nuestro programa, que tiene como objetivo ofrecer oportunidades de acercamiento profesional a jóvenes artistas que hayan culminado su formación en danza”.

Funciones y entradas

Las funciones serán los días 14, 15, 16, 21 y 22 de octubre en la sala Molière de la Alianza Francesa de Asunción (Mcal. Estigarribia 1039 e/ Brasil y EE.UU.) a las 20:30.

Las entradas anticipadas cuestan G. 60.000 y ya están en venta. Se pueden conseguir contactando al número de la compañía (0992) 299-419 o con los integrantes del elenco. El costo de las entradas en puerta, los días de función, será de G. 70.000.