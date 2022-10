Hernán Piquín presenta su tributo a Freddie Mercury en el Teatro del Hotel Guaraní

Con canciones del grupo de rock británico Queen y también de la etapa como solista de Freddie Mercury, Hernán Piquín encarna a través de la danza al emblemático cantante en “El show debe continuar”. La puesta se presentará este viernes a las 21:00 y el sábado a las 21:30 en el Teatro del Hotel Guaraní.

Unos treinta cuadros coreográficos presentará este espectáculo que cuenta con libreto de Sergio Marcos y la dirección coreográfica de Laura Cattalini (La Cata). Los arreglos musicales estuvieron a cargo del maestro Gerardo Gardelín.

Canciones emblemáticas como Who wants to live forever, Somebody to love, Love of my life, Bohemian Rhapsody y otros formarán parte de esta puesta, que contará con un gran despliegue de vestuario, luces y un apoyo audiovisual.

Las entradas están a la venta en la Red UTS. Los precios y sectores son: Bronce (G. 170.000), Plata (G. 210.000) y Oro (G. 250.000).