“Stravaganza” desembarca hoy en Paraguay

Por primera vez se presentará en nuestro país el espectáculo “Stravaganza”, un show que fue estrenado hace diez años en Argentina, ofreciendo numerosas funciones y convocando al público a disfrutar de forma masiva.

Para su desarrollo en Paraguay, el equipo técnico ya se encuentra desde ayer montando el espectáculo de gran dimensión no solo artística sino técnica. El grupo cuenta con más de 52 personales encargados de montar 17 motores para el show, 180 metros cuadrados de pantallas led, un escenario hidráulico con 80.000 litros de agua y dos calderas de climatización.

Con toda esta puesta, “Stravaganza” combina todas las disciplinas de un espectáculo moderno: danza, acrobacia, canto, actuación y humor, con una especial fusión musical de ritmos, un despliegue tecnológico y un elenco con más de 40 artistas en escena.

“Es un espectáculo completo, vertiginoso y muy humano; una historia de amor por los escenarios con protagonistas como El Pasado, El Presente y El Futuro, quienes forman parte esencial de esta historia que culmina con un poderoso mensaje de esperanza y amor por el prójimo”, señala el comunicado de la producción entre A mamá le dieron 2 años y United Stars.

Un show de impacto

“‘Stravaganza’ nos ha cambiado mucho la vida. Fue para nosotros y también para el teatro nacional un antes y un después, porque realmente marcó una gran diferencia con los shows que se venían viendo, que eran como más tradicionales y que son maravillosos, por supuesto, pero Flavio vino a presentar algo muy único. Para mí es un placer haber estado desde la primera temporada y en el lugar principal que él me dio muy generosamente”, expresó la bailarina y acróbata Gisela Bernal, días antes de llegar a Asunción.

Para ella, este aniversario es importante, ya que además del arte le une a Flavio una gran amistad. Si bien ellos afianzaron su vínculo artístico siendo compañeros en el programa “Bailando por un sueño” de “Show Match”, ya se conocían desde 2007. “Cuando bailábamos en Show Match, juntos, él me contaba que venía gestando esta idea de la cual me siento partícipe desde el día uno”, señaló.

“Él me decía que quería hacer: ‘lo que merece nuestro país’, con artistas nuestros. Me dice: ‘yo en esta obra te voy a dar el lugar que vos te merecés’, porque yo venía siendo más bailarina, creciendo paso a paso, la verdad que como corresponde porque me gustó mucho hacer el camino lento. Y fue mi primer lugar como figura protagonista, por lo que ‘Stravaganza’ para mí significa muchísimo”, destacó la artista argentina.

Mirar atrás y ver cuánto tiempo pasó desde el estreno, también emociona a Bernal. Aseguró que “si bien al comienzo estaba segura de lo que hacía, esos años de taco gastado suman un montón y modifican cómo uno vive la danza y todo lo que transmite, lo que tiene adentro, que creo que es el gran tesoro que siempre tuvimos con Flavio. Que hemos intentado transmitirle a la gente el amor con el cual hacemos nuestro trabajo. Es como desnudarse, de alguna manera. Creo que esa es la gran magia que tenemos como pareja, que vivimos para entregarnos al público”.

Asimismo, instó a la gente a estudiar mucho porque, para ella, “fue lo mejor en mi vida”. “Yo me preparé desde muy chica y cuando me tocó subir a un escenario estaba lista. Persigan sus sueños siempre. Cualquiera tiene la capacidad de hacerlo pero no todos la voluntad. Se trata de trabajar duro para lograrlo”, remarcó.

Celebración en Paraguay

“Es emocionante llevar el show a Paraguay, país al que nunca pude ir. Siempre soñé visitar su país, a conocerlos, sé que tienen una cultura riquísima, como toda nuestra querida Latinoamérica; una gastronomía fanástica, lugares increíbles, paisajes asombrosos. Yo tengo una emoción muy particular y muchas ganas”, manifestó.

En ese sentido, invitó a la gente a vivir un show “maravilloso”. “Es hermoso desde lo más detallistas que son las luces, el vestuario que es maravilloso, las pantallas led que dan un contexto increíble, el escenario que es como un transformer gigante que se mueve, sube, baja, se destapa la pileta, vuela gente, pasa de todo, pero también atraviesa toda una historia de la que se encargan los cómicos, que son grandes actores y cantantes”, anticipó.

“Los artistas lo damos todo ahí, estamos prendidos fuego para que la gente logre sentir nuestra emoción. Es nuestra finalidad que la gente se vaya feliz, que se desconecten un poco de la realidad porque a veces las realidades son difíciles, así que ese momento es mágico para que sea puro disfrute y amor sobre todo”, cerró.

Las funciones serán este viernes a las 21:00 y el sábado 5 a las 21:30. Las entradas siguen en venta por Red UTS a G. 150.000 (Gradería), G. 180.000 (Platea), G. 200.000 (VIP Lateral), G. 280.000 (VIP Platino), G. 360.000 (VIP Premium) y G. 560.000 (VIP Stravaganza).