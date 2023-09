Viviana Meza, una soñadora enraizada en el arte

“Yo demasiado quería relacionarme con todo lo que se refería al arte”, cuenta emocionada Viviana Meza, pintora y escritora paraguaya, quien transmite esa picardía en cada palabra al recordar su niñez. Pero fue recién “después de casada” que pudo dedicarse de lleno al arte, porque tenía un esposo, Emiliano, quien era comprensivo y la admiraba, por lo que él quería que ella persista en esa pasión.

“Mi esposo fue el que me dijo que estudie bellas artes”, señaló Viviana, quien egresó de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) como Profesora Superior de Artes Plásticas. Esa visión que él tuvo fue a partir de que Viviana todo lo convertía en arte. “Todo lo que se encontraba en mi camino”, dice con una gran sonrisa, clara como sus convicciones.

Así ella empezó un camino descubriendo lo que quería hacer y al día de hoy logró participar de más de 70 muestras de forma colectiva e individual en el Paraguay y exponer en varios países de América Latina y Europa. Además, creó y fundó la Sociedad Paraguaya de Artistas Plásticos y Afines.

Más adelante incursionó también en la literatura, siendo designada Embajadora Cultural Itinerante por la Confederación Latinoamericana de Escritores, Artistas y Poetas del Mundo. También pertenece al grupo internacional de Poetas Nómades y fue declarada Embajadora Universal de la Cultura en el XII Encuentro Internacional de Escritores y Artistas, realizado en la ciudad de Tarija, Bolivia.

Como si todo esto no fuera suficiente para llenar el alma de Viviana, ella administra la Galería de Arte Itinerante “Tres Emiliano” y es directora y creadora del Museo “Yvaga”. “Es que yo pienso que el arte cura todo, cura el alma. En el arte te podés refugiar y encontrar consuelo”, afirma con mucha sinceridad sobre su mirada hacia el arte que para ella es abrazo en momentos felices como también turbulentos.

En ese sentido, fue hace 5 años que su marido abandonó este mundo, y ella supo encontrar en las letras y en la pintura una forma de duelar. Pero también entendió que sola podía ser su propia compañera, teniendo el dulce recuerdo de Emiliano.

Trascender en la naturaleza

De chica, Viviana le decía a su papá que quería tener un bosque. “Mi bosque tiene 27 años”, reconoció sobre el lugar donde vive, en Villa Elisa, donde disfruta rodeada de la naturaleza, algo que también la inspira a crear.

Sin ningún prejuicio ella reconoce que los árboles, las flores, las plantitas, los bichitos, son todos sus compañeros, así como ella para ella misma. “Para mí lo importante es estar rodeada de seres que me quieren. Un árbol que te regala sombra, fruta, oxígeno, me siento árbol a veces”, pensó, demostrando que el entorno natural puede ser sumamente beneficioso para el bienestar.

Ese rincón ella disfruta consigo misma y también cuando puede con su familia. Ella tiene 4 hijos y 3 nietos, “todos artistas”, aunque según aclara, “nunca” los obligó. Meza disfruta poder así celebrar rodeada de ellos este reconocimiento, que ella misma aprendió a entender que merece.

“La verdad es que yo valoro mucho lo que hago, miro mis cuadros y me sorprendo, pero es porque lo hago todo como a mí me gusta. Ya no tengo reglas, pinto lo que quiero y digo lo que quiero, pero sin ofender a la gente. Hay que ser bueno en la vida. Esa soy yo”, remarcó Meza.

En ese línea, reflexionó que a pesar de las vicisitudes de la vida hay que entender que “todo está dentro de uno, la felicidad es gratis, está en el corazón, en el alma. No hay que ser malagradecidos, hay que ser felices”, cerró una Viviana Meza que es puramente artista, quien vive plena y feliz.