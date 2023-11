Academia de ballet de EE.UU. realizará audiciones en Encarnación

La American Academy of Ballet realizará este sábado 18 las audiciones para su “Summer School of Excellence”, que se realizará del 30 de junio al 3 de agosto del próximo año. Serán en el local de Maidana Academy of Ballet (Honorio González 1121), de la ciudad de Encarnación, a partir de las 13:00.

Las audiciones permitirán acceder a becas para ser parte de este curso intensivo de formación que se celebrará en la ciudad de Nueva York. Las mismas se realizarán en dos categorías, a partir de las 13:00 será para las niñas de 11 a 13 años y, desde las 15:00, para las mayores de 14 años.

Según detalló la academia, las audiciones consistirán en una clase técnica de barra y centro; las puntas se piden solo para centro y son optativas. También recomendaron llegar media hora antes para la acreditación.

Los interesados en participar de la audición deben completar el formulario disponible en este enlace https://forms.gle/AVejg87QWwbETbum6.