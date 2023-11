“Bajo la naranja” invita a celebrar la cultura paraguaya en el CCEJS

La obra “Bajo la naranja” promete ofrecer al público un viaje único a través de las raíces paraguayas, mediante una combinación de narración, clown, títeres, y música para relatar historias llenas de sabor.

La trama presentará a un árbol y su acompañante, quienes invitan a recorrer la historia de una nación que nace, crece, florece y da frutos, en medio de un antiguo nuevo mundo que progresa a grandes pasos.

“Desde los dichos populares hasta la zarzuela paraguaya ‘Naranjera’, ‘Bajo la naranja’ ofrece una variedad de elementos que entretienen, emocionan y reflexionan sobre la rica realidad paraguaya. En un escenario que combina la narrativa con el humor, este espectáculo pintoresco es una celebración de la cultura paraguaya”, señalaron los responsables.

La obra está dirigida por la argentina Sabina Buss, a partir de la dramaturgia de Edu García y Mauri Rial. La actuación es de Edu García, mientras que Barby Coronel aporta la voz en off.

Las funciones serán hoy, mañana y el sábado a las 20:00. El acceso es gratuito, pero el aforo es limitado por lo que se recomienda llegar con anticipación.