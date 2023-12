Maestros del Arte 2023 reciben reconocimiento y abogan por más apoyo

Los Maestros del Arte 2023 recibieron hoy este reconocimiento de manos del presidente del Congreso Nacional, el senador Silvio Ovelar; la Primera Dama Leticia Ocampos, ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez; y la directora del Centro Cultural de la República El Cabildo, Margarita Morselli.

Durante el acto agradecieron este reconocimiento, pero también abogaron por un mayor apoyo al sector artístico. Mario Toñanez, galardonado por su labor en el sector del teatro, pidió a las autoridades trabajar para contar con una Ley del Artista y también con una Ley de Teatro. “Es algo necesario para nuestro país”, expresó el actor y docente en medio de los aplausos de los presentes.

“Agradezco mucho esta distinción porque no es fácil transitar por el camino del arte”, añadió el actor, que formó parte de películas como “Los Buscadores” y “7 Cajas”.

Elizabeth Arzamendia, reconocida por su labor en el sector Danza, también agradeció por este reconocimiento al Cabildo y al Congreso Nacional. “Confío en que las autoridades tendrán presente que el soporte económico al igual que el reconocimiento social a la labor del arte son fundamentales en la condición humana”, expresó.

La bailarina destacó además a Reina Menchaca y Teresa Capurro, sus primeras maestras de danza y dedicó este reconocimiento a su padre, “un señor muy emprendedor que en los años ‘60 fue el primer fabricante de las zapatillas de danza en Paraguay”, según refirió.

El guitarrista, cantante y compositor Rolando Chaparro también recibió el reconocimiento en la categoría de música. “Es una emoción tremenda estar acá con todos estos maestros del arte, con las autoridades a quienes agradezco muchísimo”, manifestó.

“Gracias por este reconocimiento, sobre todo en la labor que uno hace es difícil, en el día a día tratar de trabajar esto es bastante complicado”, agregó el artista que formó parte de agrupaciones como Ñamandu y Krhizya.

Por su parte, el escritor Gustavo Laterza afirmó sentirse “muy lisonjeado por esta nominación”. “Tengo que reconocer que el título que me dan en ese diploma es mucho más ancho que mi frente. Yo procuraré en lo que me quede de vida activa ser merecedor de eso que no soy todavía, que es un maestro del arte”, expresó.

En representación de la artista plástica Esperanza Gill, su hija Alice Morínigo Gill pronunció unas palabras de agradecimiento y celebró este reconocimiento en honor a los más de 60 años de trayectoria artística y cultural de su madre.

“Siguiendo la tradición de su padre Juan Bautista Gill Aguinaga se comprometió con su país y a través del arte representó al Paraguay por muchos años y forjó una larga carrera al servicio del arte y la historia. Este reconocimiento corona su distinguida trayectoria”, añadió.

Al inicio del acto, el senador Silvio Ovelar afirmó que a través de este reconocimiento se busca celebrar “esa especial cualidad que como un bálsamo nos expresa y une”. También sostuvo que la Inteligencia Artificial no podrá reemplazar la manera en que pintan, escriben o crean estos artistas.

“Muchas veces sobredimensionamos lo económico, la ganancia, la renta y nos olvidamos de lo importante que es el arte”, remarcó.

A partir de este reconocimiento, los retratos de estos cinco artistas formarán parte de la galería de Maestros del Arte del Cabildo.