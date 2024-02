Japukomedy busca nuevas voces para el humor en la Chacarita

“A mí lo que me gusta de la diversidad, de hacer tantos talleres y de que salgan tantos alumnos es que podemos escuchar más historias diferentes, ahí es donde le estamos ganando la batalla a los mismos temas de siempre, a los estereotipos”.

Eso afirmó con serenidad pero también seguridad la comediante Caro Romero, quien comenzó tomando los escenarios y haciendo humor desde una perspectiva consciente del contexto que la rodea. Ella busca ser parte de toda una oleada de personas que encaren las bromas desde una mirada empática.

Pero todo esto empezó para ella cuando notó que, justamente, era quizás una de las pocas personas que pensaba de esta forma en la escena del humor paraguayo. “Me sentía sola como mujer y como persona que entiende el impacto del humor en las personas en su proceso de socialización, en el sentido de que las palabras tienen un poder, porque para mí es inevitable que después de un show eso que uno dice no penetre en la casa”, expresó, entendiendo que “el show no termina cuando se apaga la luz”.

A partir de la confirmación de estos pensamientos, ella empezó a ofrecer talleres para principiantes. Allí se dio cuenta que en cada alumno que le llegaba, había una riqueza incalculable. “Vienen personas con formaciones muy distintas. Es gente que necesita sentirse conectada a algo, que quiere encontrar su lado artístico o se dio cuenta que hace rato no se ríe de verdad”.

O también le pasó algo delicado, porque llegaban personas diagnosticadas con depresión. “Era gente que buscan encontrar un espacio para reír, para conocer gente, eso me parece demasiado poderoso; o gente que pasó por traumas recientes o gente perfeccionista a la que le cuesta verse de manera ridícula. Van aprendiendo recursos del stand up pero hay un trabajo personal que uno hace”.

Así Caro también iba teniendo como revelaciones, porque la gente indirectamente le enseñaba lo necesario de volver a “encontrar esa risa de niño interior que teníamos, porque creo que el crecer nos pone demasiados desafíos y no nos permitimos la risa. No nos permitimos jugar, ser alocados, equivocarnos. Esa fue una lección que me dio el probar esto y con lo que no pensaba encontrarme”, dijo.

Japukomedy

Pensando en ir más allá, siempre, inició el año pasado con Japukomedy, un espacio de formación de stand up “para lxs que deseen crear contenido creativo y responsable”, según escribió ella en su cuenta de Instagram.

Es un taller de dos meses y medio que finaliza con la puesta en escena de un guion humorístico. Pero para llegar a eso, hay que recorrer un camino de aprendizaje de recursos, redacción, ejercicios, etc. De esta manera los aprendizajes no paraban para Romero, quien con este curso más extendido también fue conociendo que las personas creativas tienen diferentes tiempos y necesidades. “Todos somos perfectos de manera diversa. Todos lo pueden lograr, solo hay que encontrar la fórmula que te funcione”, consideró.

Con Japukomedy pudo profundizar mucho más en su cruzada de expandir el concepto de humor consciente, algo que también afirma que sigue aprendiendo.

“Es que todos aprendimos sobre los estereotipos, en el humor local sobre todo es muy aprendido. En una clase hablo sobre los límites del humor y los estereotipos, porque hay que entender que para poder hablar con mayor profundidad y llegar a niveles creativos más interesantes es importante hablar de lo que uno sabe. Si hablas de algo que no sabés podés hacerlo pero desde tu punto de vista, tenés que saber dónde estás parado, porque probablemente si hablas de un tema que no sabés, lo vas a hacer desde la superficialidad y probablemente caigas en estereotipos. Entonces existe la posibilidad de que le ofendas a alguien. Hay gente que dice que en el humor no hay límites, esa es la gente que tiene un nivel creativo mucho menor en sus materiales, porque no puede salir de los mismos chistes de siempre”, consideró.

A nivel país, según reflexionó, aún estamos “muy estancados con el humor por falta de opciones, o quizás hay opciones pero no hay apoyo. Pero acá público para reírnos de todo hay y el stand up ayuda con eso. Ahora en el stand up nacional hay como una transformación”, refirió.

Cambio de escenario: la Chaca

Deseando seguir encontrándose con más historias, Romero, luego de hacer el recorrido guiado “Chaca Tour” y concer a su guía Mariah, quedó con el pensamiento de hacer un taller en el barrio Ricardo Brugada. El mismo se realizará en Chaca Restó (Tacuarí 183 c/ España) los sábados 17 y 24 de febrero y 2, 9, 16 y 23 de marzo, de 17:00 a 18:30, en el citado sitio. La inscripción es gratuita, contactando al (0971) 972431, exclusivamente para habitantes de la Chacarita.

Caro hizo énfasis en que quienes tomen el taller deben asistir todos los días. “Es importante porque cada clase te da una herramienta diferente y vamos escribiendo el guion. Creo que es una experiencia súper nueva para mí. Va a ser un aprendizaje”, reiteró.

La humorista que vive aprendiendo y disfrutando de cada desafío, entiende que esta oportunidad va a ser también para ella una oportunidad de seguir sorprendiéndose. “Independientemente a lo que logremos o no, va a ser un aprendizaje y esto se puede ir potenciando cada año, porque la idea es tratar de combatir esos prejuicios y que sean ellos los que le pongan la voz a sus propias historias. Después está la posibilidad de que ellos puedan profesionalizar de alguna manera el tema de ser comediantes, que lo vean como algo con lo que pueden ganar dinero, y meterles al circuito de arte de standuperos porque al taller irán productores”, señaló.

En este marco, hoy habrá un acto de lanzamiento del taller con las actuaciones de Ariel Torres, Sergio Leoz y Caro Romero, y open mic a cargo de Martín Gorostiaga y Paty Peralta, a las 21:30 en Chaca Restó. Acceso libre.