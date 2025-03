Tahyana Perret: una voz paraguaya en el Teatro Colón

La producción tendrá funciones los días 2, 4, 8 y 14 de mayo en el Teatro Colón. “Mis funciones son con el primer elenco, que sería el elenco principal donde normalmente los protagonistas son estrellas grandes internacionales de la ópera”, dice con mucha emoción Tahyana, al contar sobre esta gran hazaña para su carrera en ascenso.

Lea más: Ciclo de cine paraguayo del CCPA vuelve con cortos y tres largometrajes

La soprano, quien es oriunda de Ciudad del Este, añade que “un detalle no menor es que normalmente cuando uno logra tener un debut en un primer elenco significa que es mucha responsabilidad estar a la altura de artistas ya consagrados y muy famosos internacionalmente”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta vez ella compartirá escenario con Anna Princeva, como Suor Angelica; Guadalupe Barrientos, como La Zía Principessa, y María Luján Mirabelli, como La Abadesa. Perret, en tanto, interpretará a la Prima Cercatrice, cuyo rol es fundamental para la trama y el desenlace, según anticipó la artista.

Pero ¿cómo llega Tahyana a este universo y a un lugar de tanto prestigio para su carrera? Todo empezó en el seno familiar, de la mano del amor transmitido por su abuela y su madre.

-¿Cuándo y cómo aparece la música en tu vida y cómo llegaste luego a amar el género operístico?

-En mi hogar siempre nos acompañó la música, mi abuela tocaba el arpa paraguaya, mi mamá el piano y también cantaba cuando era adolescente. Estoy más que segura que mi talento es la herencia invaluable que me dio mi madre. Siempre tuvimos esa costumbre de escuchar música de todo tipo y la música clásica siempre fue la que más me cautivó, ya que sentía que dentro de su complejidad tenía la característica de transmitir una gran gama de emociones profundas y vivencias de la naturaleza humana, invitando a reflexionar sobre la misma.

Comencé a cantar en mi casa arias de ópera que me aprendía escuchando a las grandes, siempre fui autodidacta a puro oído de peque. Un día en el colegio, un maestro de música me escuchó y me propuso cantar el Ave María de Schubert, me lo aprendí y cuando canté por primera vez frente a un público me sentí tan plena que supe que era lo que quería hacer el resto de mi vida. Tenía 9 años. Desde ese momento logré que mi voz cuente la historia de mi vida y me quedó claro que la música clásica estaría entrelazada a mi vida por siempre.

-¿Cómo fue tu camino para llegar al Teatro Colón?

-Toda mi vida soñé con ingresar al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC), que es cuna de grandes artistas que hoy en día son estrellas internacionales. Desde que me dí cuenta que quería ser una profesional con todas las letras sabía que necesitaba formarme, entender la técnica, perfeccionarme y conocer las herramientas que me permitirían llevar ese arte a su máxima expresión.

Decidí encaminarme a la aventura viajando a Buenos Aires con el apoyo de un gran amigo en mi estadía durante mis exámenes de ingreso, que es Teddy Taratuty, a quien le tengo un eterno agradecimiento. Logré ingresar al ISATC con el 100% de los votos en la primera vez que me presentaba (que sería el voto positivo de toda la mesa de maestros examinadores en todas las pruebas de ingreso). Era una cosa de locos.

Durante mi primer año ya como alumna se abrieron las audiciones para solistas del Teatro Colón. Cuando me enteré de eso no pude evitar lanzarme. Sabía que las probabilidades de ganar un rol eran mínimas, y que parecía casi imposible ya que es una realidad que a varios artistas les toma mucho tiempo lograrlo, pero aún así decidí intentarlo. Era ahora o nunca. No quería vivir con la incertidumbre de no haberlo hecho, así que me presenté con la garra guaraní, aunque fuera solo por la oportunidad de intentarlo y la experiencia.

Fue una enorme, totalmente inesperada pero muy grata sorpresa la mía cuando recibí el mail de que fui seleccionada por el Teatro Colón ya con la propuesta de contrato para mi rol en la ópera Suor Angelica. Me brotaron las lágrimas de orgullo, no podía creerlo ¡se estaba cumpliendo mi sueño más grande!

-¿Cómo se siente saber que vas a asumir este rol tan importante en un escenario tan prestigioso y qué significa para tu carrera?

-Es difícil poner en palabras lo que siento. Como una soprano joven de Paraguay radicada en este hermoso y generoso país que es Argentina, tener la oportunidad de debutar en un escenario tan prestigioso como este es un sueño hecho realidad. El Teatro Colón es sinónimo de excelencia, historia y arte, y el solo hecho de estar aquí, y pisar el mismo escenario que Maria Callas, Renata Tebaldi, Luciano Pavarotti, Enrico Caruso, Plácido Domingo, por citar a algunas de las personalidades más grandes de la ópera en el mundo, es un honor inmenso e invaluable. Asumir este rol no solo representa un gran desafío personal, sino también una enorme responsabilidad. Para mi carrera, es un paso crucial, un hito que me permite seguir creciendo y evolucionando como artista, es un antes y después rotundo ser parte del histórico Teatro Colón. Tengo solo gratitud.

-En cuanto a la ópera que presentarán ¿qué podrías contarnos sobre tu papel y cómo son los preparativos y ensayos?

Mi participación será en Suor Angelica de la producción de “Il Trittico” del compositor Giacomo Puccini, quien se caracteriza por su enfoque dramático intenso y emocionalmente cargado, propio de su estilo operático del verismo.

Mi papel en la obra es la Prima Cercatrice, una de las hermanas del monasterio encargada de supervisar, recolectar las mercaderías y provisiones para abastecer el monasterio. En la ópera, tiene una presencia de gran labor, cariño y compasión hacia las hermanas que la rodean, especialmente en su trato hacia Suor Angelica (la protagonista principal).

El diálogo que tiene mi personaje con el de Suor Angelica es crucial para el desarrollo y giro de la trama. En este diálogo, la Prima Cercatrice comenta sobre la venida de una carroza lujosa al monasterio, lo cual se vuelve el detonante de la trama principal, Suor Angelica se entera de que ha llegado una carroza lujosa al monasterio, un momento de gran expectación y emoción se desata en ella. La carroza está relacionada con la llegada de su tía, que es un personaje de la alta nobleza, con quien Suor Angelica tiene la escena más importante de la obra, donde se desencadena la acción que lleva al clímax de la tragedia final.

En cuanto a los preparativos para mi personaje de forma muy resumida, uno debe estudiar el rol, aprendérselo de forma íntegra, lo cual es un trabajo sumamente importante y esencial. Luego en el teatro los ensayos comienzan a partir de unos meses antes, donde se integran la dirección musical, todos los personajes principales y secundarios, el coro, la dirección de escena, la orquesta y por último ya con los vestuarios y toda la escenografía montada, lo cual es una de las partes más emocionantes para todos, se concreta la creación dando vida a las historias que se interpretan, allí sucede toda la magia. Aparte hay una producción gigantesca por detrás, con profesionales de primer nivel que se aseguran de que todo salga perfecto. Es un trabajo monumental, verdaderamente.

-¿Qué tanto podés plasmar también de tu propia personalidad en un personaje que interpretes?

-Me encanta esta pregunta porque suele ser un debate normalmente. Lo que más amo de mi profesión es que el cantante de ópera no solo debe ser un experto en la técnica vocal y ser capaz de cantar sin micrófono con orquestas y coros gigantes, sino también ser un actor capaz de transmitir la emoción y la historia de su personaje. La combinación de ambos elementos es esencial para hacer que la ópera sea una experiencia completa y cautivadora para el público. A veces la emoción dentro de la psicología de cada personaje con sus diferentes historias requieren de una concentración e inmersión absoluta de nuestra parte. Yo trato de encontrar un equilibrio entre Tahyana y el personaje, son dos seres diferentes con vivencias y trasfondos diferentes pero siempre existen herramientas en nuestras vivencias que podemos implementar. Lo ideal es siempre separar quien uno es y a quien uno interpreta y disfrutar siempre de todo ese proceso.

-Me gustaría saber también ¿quiénes son tus mayores influencias y modelos a seguir en el canto lírico?

-Es re difícil esta pregunta porque tengo un montón. inclusive cantantes masculinos que tienen influencia en mí siendo yo una soprano. Pero la absoluta para mí sería María Callas. Además de la voz y técnica que uno no puede comprender como lo hacía, tenía una autoridad natural en el escenario, era magnética en escena, su presencia era imponente, una intérprete como ninguna otra. Imaginate que el día del Cantante Lírico se celebra el 2 de diciembre en honor al nacimiento de María Callas, la Divina.

-¿Qué consejos darías a jóvenes cantantes líricos que aspiran a alcanzar sus sueños?

-Primero que busquen oportunidades, de estudio, de formación en general que es lo más importante. Y desde lo más profundo de mi corazón, nunca subestimen el poder de sus sueños, incluso cuando parezcan imposibles y distantes. Existe un mundo lleno de oportunidades para nosotros, los valientes, los soñadores de corazón grande, es cuestión de nunca rendirse y dar pasos sean pequeños o grandes. Suena cliché pero la paciencia y la disciplina son claves en este camino.

El éxito no llega de la noche a la mañana, y quizás no todo el mundo comprenda lo maravillosa y prestigiosa que es esta carrera, pero cada vez que seguís adelante, incluso cuando todo parece difícil, estás construyendo algo mucho más grande: estás construyendo tu perseverancia, tu pasión y tu historia. Y siento que es muy importante conservar la humildad, será lo que defina la verdadera grandeza de uno. Aquí me tienen de ejemplo ¡yo les garantizo que si se puede!

-¿Te gustaría añadir algo más, como agradecimientos?

-A Dios, a mi mamá Sady por su apoyo incondicional y creer en mi, a mis maestros del ISATC y a los directivos del Teatro Colón y todo el equipo por la oportunidad única.