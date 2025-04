Muere el humorista gráfico Aníbal “Tata” Ferreira, creador de “Ivo, el piloto audaz”

En la mañana de hoy, Aníbal “Tata” Ferreira Menchaca recibió el último adiós en el Cementerio de la Recoleta. El humorista gráfico falleció ayer, a los 88 años de edad, dejando un gran legado en la historieta paraguaya de la mano de “Ivo, el piloto audaz”.

Lea más: Museo de Arte Sacro exhibirá obras nunca vistas en muestra “Nuevas visiones de la Pasión”

Según destacó la organización Cómic Paraguay, esta publicación inspirada en su amigo Ivo Recalde y aparecida en la Revista Farolito se convirtió en la primera historieta de humor realizada en nuestro país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Mi profesión primera es la de arquitecto, pero sin dudas me hice conocido con la revista Farolito”, había señalado Tata en una entrevista para ABC, acerca de esta publicación aparecida a partir de 1964. En la misma nota, también recordó que su vocación por el dibujo comenzó desde muy chico y solamente se anotó a un curso con el pintor Torné Gavalda por un par de meses.

“Lo mío es empírico, nunca tenía nada estructurado. Escribía tres o cuatro tiras y después me olvidaba hasta que me llamaban y me apuraban para entregar, entonces sí me ponía a pensar en el guion, en el argumento y a meterle pata”, comentó.

Dibujos en tiempos de dictadura

Tras estudiar en Europa durante dos años, Ferreira regresó a Paraguay en 1968. Desde el año 1976 comenzó a dibujar para la Revista Dominical de ABC Color hasta 1984 cuando el diario fue clausurado por la dictadura de Alfredo Stroessner.

Durante su tiempo en ABC realizó unos 250 dibujos y con varios de ellos despertó la ira en el entorno dictatorial. En otra entrevista, recordó una anécdota vinculada a una sátira que realizó del exministro del Interior Sabino Augusto Montanaro.

La misma fue hecha en ocasión de la suspensión de los diarios Última Hora y La Tribuna, por lo que retrató a los directores Demetrio Rojas y Óscar Paciello consultando a una pruebera si podían salir a la calle a jugar.

La pruebera tira gotas de la vela sobre la palangana formando el número 435, el mismo de la resolución de cierre temporal de ambos diarios, y les dice: “San Juan dice que sí, pero San Bino, dice que no”.

Ferreira recordó que al lunes siguiente, en la reunión de ministros, todos saludaban a Montanaro como San Bino, motivando su ira. Pero como escuchó que al dictador le había causado mucha risa la situación, decidió quedarse en el molde y no tomar represalias.

En mayo de 2009, “Tata” Ferreira fue homenajeado en el marco de la quinta edición de la muestra de humor gráfico Cháke!

A través de sus redes sociales, la Asociación Cómic Paraguay lo despidió recordando su trayectoria y expresando: “Hasta siempre Tata, nos encontramos en la siguiente página”.

También el reconocido dibujante y publicista Roberto Goiriz lo recordó destacando su gran pasión por el dibujo. “Hoy, al despedirnos de Tata, celebramos su alegría, su valentía y su legado, que sigue vivo en cada trazo, en cada recuerdo. Su historia no termina aquí: vuela, como en sus aviones, en la memoria de quienes lo admiramos ¡Hasta siempre, maestro!“.