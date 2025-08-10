“Paraná Porã”: Un espectáculo binacional que une a Encarnación y Posadas en el Cine Teatro del Centro

La obra teatral “Paraná Porã”, escrita por la aclamada dramaturga argentina Maruja Bustamante, llega a la cartelera de Encarnación. Esta presentación tendrá lugar en el Cine Teatro del Centro, el primer y único teatro independiente de la ciudad. Las funciones se realizarán el sábado 9 de agosto a las 20:00 y el domingo 10 a las 19:00.