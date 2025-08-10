“Paraná Porã”: Un espectáculo binacional que une a Encarnación y Posadas en el Cine Teatro del Centro

La dirección de la obra está a cargo de Inés Genesini, una joven directora de Posadas, Argentina. El elenco lo conforman las talentosas actrices Katia Acosta (de Encarnación) y Daniela López Giménez (de Posadas), quienes dan vida a la Gringa y la Polaca.
Estas dos mujeres, extrañas entre sí pero unidas por un pasado en común, navegan por el río Paraná intentando sobrevivir en un mundo postapocalíptico causado por el cambio climático.
“Paraná Porã” es un proyecto de coproducción binacional, desarrollado y ejecutado por artistas de Encarnación, Paraguay, y Posadas, Argentina, en partes iguales.
Esta colaboración se considera clave, ya que ambas ciudades comparten el territorio del río Paraná, una cultura y costumbres similares, así como una histórica cooperación entre sus habitantes. Además, un 90% del equipo técnico y artístico de la obra está conformado por mujeres, lo que le da un enfoque único al proyecto.
La producción cuenta con el apoyo de IBERESCENA a través de la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay. Este respaldo permitirá a la obra realizar una temporada de 12 funciones en Encarnación, una gira nacional por Paraguay y una gira regional por la provincia de Misiones, Argentina, durante julio, agosto y septiembre de 2025.
Las entradas anticipadas tienen un costo de G. 70.000 o 12.000 pesos argentinos. En boletería, el precio será de G. 100.000 o 15.000 pesos argentinos.