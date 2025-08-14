Sentencia a La Chispa: esto dice la Secretaría Nacional de Cultura tras el fallo judicial

Tras conocerse la sentencia judicial emitida por el tribunal conformado por los jueces Héctor Capurro, Juan Carlos Zárate y Yolanda Portillo al responsable del Centro Cultural La Chispa, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) emitió un comunicado expresando “su solidaridad” con este espacio asunceno.
Lea más: El Juan de Salazar abre sus salas a un diálogo global entre memoria y creación
En el mismo reafirmó “su compromiso con la defensa de la libertad artística y los derechos culturales en Paraguay”.
“Como señaló la ministra Adriana Ortiz Semidei durante el juicio: ‘La Chispa es un modelo exitoso de construcción ciudadana que impulsa la economía cultural, visibiliza a artistas emergentes y dinamiza el centro histórico’”, añade el texto.
El comunicado también expresa su rechazo a “toda forma de criminalización hacia gestores y espacios culturales, e instamos a priorizar el diálogo y la mediación antes que sanciones que atenten contra el ejercicio de la cultura como derecho humano”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy