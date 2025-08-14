Cultura

Sentencia a La Chispa: esto dice la Secretaría Nacional de Cultura tras el fallo judicial

La Secretaría Nacional de Cultura emitió un comunicado tras conocerse la sentencia judicial al responsable del Centro Cultural La Chispa, Sebastián Coronel, a nueve meses de prisión con suspensión de la condena por “contaminación del aire y polución sonora”.

13 de agosto de 2025 - 15:22
Imagen de uno de los conciertos realizados en el Centro Cultural La Chispa.

Tras conocerse la sentencia judicial emitida por el tribunal conformado por los jueces Héctor Capurro, Juan Carlos Zárate y Yolanda Portillo al responsable del Centro Cultural La Chispa, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) emitió un comunicado expresando “su solidaridad” con este espacio asunceno.

En el mismo reafirmó “su compromiso con la defensa de la libertad artística y los derechos culturales en Paraguay”.

“Como señaló la ministra Adriana Ortiz Semidei durante el juicio: ‘La Chispa es un modelo exitoso de construcción ciudadana que impulsa la economía cultural, visibiliza a artistas emergentes y dinamiza el centro histórico’”, añade el texto.

Imagen del comunicado compartido hoy por la Secretaría Nacional de Cultura ante el caso del Centro Cultural La Chispa.

El comunicado también expresa su rechazo a “toda forma de criminalización hacia gestores y espacios culturales, e instamos a priorizar el diálogo y la mediación antes que sanciones que atenten contra el ejercicio de la cultura como derecho humano”.

