Arnaldo André presenta “No me olvides” en Asunción: “Cuando vengo a trabajar la emoción es mayor”

“Yo vengo periódicamente a Paraguay, unas tres veces al año. Pero cuando vengo a trabajar la emoción es mayor porque amo mi trabajo”, afirmó Arnaldo André. El actor presentará mañana “No me olvides”, en una única función a las 19:00 en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos).

Sostuvo que gran parte de esa emoción también está dada por el desafío que le presenta esta obra que protagoniza junto a Silvia Pérez, con libreto y dirección de Hernán Krasutzky.

“Tengo un personaje diferente a todos los que he hecho hasta ahora. Es un personaje que me ha permitido la posibilidad de crear, de bucear, de ver cómo iba a tratarlo. Es un personaje que tiene un principio de Alzheimer y me exige hacer algo completamente diferente”, señaló el actor.

Destacó además que libreto trata el tema de esta enfermedad, caracterizada por la pérdida de memoria, desde un lugar de mucho respeto tratándose de una comedia.

Sostuvo que junto a Silvia Pérez disfrutan mucho de ver “cómo el público la pasa tan bien, se divierte, se emociona” y que incluso, algunos espectadores, terminan con lágrimas en los ojos al final de la obra.

La puesta teatral tuvo su debut el pasado 13 de abril en el Teatro Picadilly de Buenos Aires, donde estuvo en cartelera por tres meses. Ahora están embarcados en una gira con la que recorrerán distintas ciudades de la Argentina.

“En todas partes el público reacciona de la misma manera y estoy seguro que acá en Paraguay el público va a hacer exactamente lo mismo”, anticipó.

La trama presenta a Juani, un viudo acomodado y solitario, que visita un asilo contemplando mudarse allí. En ese lugar conoce a Beba, una residente con deseos de escapar y que lo invita a una cita con la intención de enamorarlo.

Pero como Juani no logra recordar eventos recientes, Beba diseña un plan meticuloso que tomará giros inesperados, entre risas, ternura y emoción.

“Mi comienzo fue aquí”

Si bien la carrera actoral de Arnaldo André se desarrolló en gran medida en la Argentina, el artista oriundo de San Bernardino afirmó que su primer enfrentamiento con el público se dio en nuestro país a través de la radio.

"Había un micrófono y, como pasa hoy, cualquiera que está frente a un micrófono sabe que ese micrófono te conecta con una cantidad enorme de gente", expresó.

“La emoción de cuando yo a los 15 años empecé en la radio, no puedo olvidar ese momento de cuando ya me dieron la oportunidad de poder hablar frente a un micrófono”, rememoró.

El actor de 81 años también manifestó su agradecimiento al público que ha seguido su carrera a lo largo de varias décadas y que le permite seguir vigente. “El público está presente, te recuerda cosas”, señaló.

Rememoró que en una de las funciones que realizó en la localidad argentina de San Miguel se acercaron a pedirle fotos con una señora de 92 años.

“La señora me dice ‘yo he visto todas sus novelas’. Es toda una vida prácticamente compartiendo yo frente a una cámara de televisión y el público en sus hogares viendo la televisión”, añadió.

No obstante, Arnaldo André sostiene que no tiene planes de retiro y que uno de sus secretos para mantenerse, además de la alimentación y el ejercicio, es el sentido del humor.

Tras haber dirigido en nuestro país la película “Lectura según Justino” (2013), confiesa que no está tan al tanto de la producción cinematográfica actual de nuestro país.

“Sé que hay actividad y mucho talento aquí en Paraguay, así que deseo que esto crezca y sea una industria importante”, expresó.

También celebró la introducción de figuras paraguayas como Lali González y Nico García a la escena argentina, pero expresó su preocupación por la escasez de producciones de ficción en los canales de televisión del vecino país.

Igualmente se mostró con ganas de volver a grabar alguna serie en nuestro país, como lo hizo años atrás con “Ánimo Juan” y “Río de fuego”.

Una charla y un café

Además de la única función que ofrecerá mañana en el BCP, hoy protagonizará el encuentro “Una charla y un café con Arnaldo André”, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile). Será a las 18:00, en el marco de las actividades por el 488 aniversario de la ciudad de Asunción, con entrada libre y gratuita.

En tanto, las entradas para la función de “No me olvides” se pueden adquirir a través de Tuti (www.tuti.com.py) a G. 140.000 (Platea Alta), G. 240.000 (VIP Plata) y G. 280.000 (VIP Oro).