Fallece la soprano Kikina Zarza, gran figura de la zarzuela paraguaya

La artista Kikina Zarza falleció en la tarde de este jueves, tras sufrir complicaciones de salud, confirmaron sus allegados. Nacida en Yuty el 25 de febrero de 1937, se convirtió en una de las principales figuras de la zarzuela paraguaya protagonizando obras emblemáticas como “La tejedora de ñanduti” y “María Pacurí”.
Su nombre real era Perla Josefina Zarza Tuffari y sus primeras actuaciones fueron a los 7 años de edad, en las veladas escolares. Estudió con Nadine de Tumanoff en la Academia de Arte Lírico de Asunción.
Según recordó en una entrevista para ABC, para sumarse al elenco de “La tejedora de ñanduti”, los creadores de la zarzuela paraguaya Juan Carlos Moreno González y Manuel Frutos Pane tuvieron que pedir permiso a sus padres.
Había sido contratada como suplemente, pero a raíz de un enojo de la protagonista María Aurelia Camihort de Lofrussio, quedó a cantar toda la obra entre los años 1956 y 1957.
Un par de años después, Kikina Zarza fue nuevamente convocada para protagonizar “María Pacurí”. “Canté durante todo 1959 y 1960. No descansábamos, yo no tenía suplente”, recordó.
Estimó que cantó en unas 300 funciones entre ambas puestas. Entre 1959 y 1961 fue cantante solista de la Orquesta de Cámara del Ateneo Paraguayo y de la OSCA.
En 1980 obtuvo el título de profesora de música y canto en la Escuela de Bellas Artes.