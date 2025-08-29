Ferias y música en vivo para disfrutar sobre calle Palma y en el Cine Cañisá

La Feria Palmear realizará desde las 11:00 la jornada “Palmeando con guaranias”, siguiendo con los festejos por el centenario de este género musical creado por José Asunción Flores.

El evento, de acceso libre y gratuito, contará con una variada programación artística que comenzará con el Ballet Folklórico de Adultos Mayores, el Ballet Angiru y las Galoperas de Punta Karapã.

A las 12:00 estará el Ensamble de Cámara, seguido por las Arpas de Papel y el Ensamble Folclórico de la Orquesta Sinfónica Nacional. A las 15:00 será el turno de la Compañía del Arte del Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA), seguido por el Ensamble de Formosa (Argentina).

A las 17:00 estará el Ensamble Fusión de la OSN y, a las 18:00, será el turno de la Banda de Músicos de la Policía Nacional. Como cierre, a partir de las 19:00, la OSN ofrecerá un concierto bajo la dirección de la maestra Pacita Diez Pérez.

El repertorio incluirá obras emblemáticas de Florentín Giménez, José Asunción Flores, Demetrio Ortiz y otros.

Mercado del Ferro, en el barrio Trinidad

En tanto, en el Cine Cañisá (Teniente Primero Ambrosio Mendoza y Vía Férrea- Trinidad) se realizará la segunda edición del Mercado del Ferro, organizado por el Centro Cultural de España “Juan de Salazar”.

Las actividades comenzarán a las 13:00 con una activación infantil y, a las 15:00, habrá una fotocaminata y visita guiada por el barrio.

Desde las 18:00 habrá una feria de libros y música en vivo con Ndavaru Dúo y una performance.

A las 19:00 estará el DJ Maniatic, seguido por Guerrilla Soul, Koa Ha’e, Mismaella, Tekoveté, Raven y Novique Mc.

El evento, que busca revitalizar y dinamizar espacios históricos, será de acceso libre y gratuito.