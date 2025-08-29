Hijas de Demetrio Ortiz, Óscar Mendoza y Agustín Barboza ofrecen conversatorio

Diana Barboza, hija de Agustín Barboza; Esperanza Ortiz, hija de Demetrio Ortiz y Diana Mendoza, hija de Óscar Mendoza se unirán este viernes para el conversatorio “Tributo a la guarania y a nuestros padres”. Será a las 20:00 en el local de APA (Chile 850), con acceso libre y gratuito.

Las mismas abordarán en primera persona la relación de amistad entre sus padres y el creador de la guarania, José asunción Flores, compartiendo anécdotas y detalles de la creación de importantes obras del cancionero paraguayo.

Demetrio Ortiz es reconocido como uno de los grandes nombres de la guarania, género al que aportó obras de circulación mundial. Entre sus composiciones más difundidas se encuentra “Recuerdo de Ypacaraí”, pieza que trascendió fronteras y generaciones.

Agustín Barboza fue conocido como “El zorzal de la guarania” y entre sus composiciones se encuentra la guarania “Reservista purahéi”. Combinó virtuosismo interpretativo con sensibilidad popular, llevando este género musical a escenarios internacionales.

Óscar Mendoza estuvo radicado en Buenos Aires por más de 30 años y fue cantante de la Orquesta Sinfónica liderada por José Asunción Flores. El artista fue conocido como “La voz de la guarania”.

Tras la charla habrá un momento artístico con Óscar Fadlala Safuán y Agustín Barboza (nieto).