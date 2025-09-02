“Crear en libertad” ofrece una semana a pura danza con talleres y espectáculos

Con dos talleres y un conversatorio, el Encuentro Internacional de Danza y Artes Contemporáneas “Crear en Libertad” inició ayer su 24° edición, que cuenta con la participación de elencos locales e invitados de España y Brasil.

A lo largo de esta semana, el evento ofrecerá espectáculos, intervenciones urbanas, talleres de creación y actividades formativas, con ingreso libre y gratuito para los artistas y el público.

Para hoy está previsto el inicio del taller “Mover”, con el artista español Daniel Abreu, que se realizará de 16:30 a 18:30 en el Centro Cultural de España “Juan de Salazar” (Herrera c/ Tacuary”. El mismo se extenderá hasta este jueves 4 de septiembre.

También para hoy a las 17:00 está previsto el conversatorio “Intercambio de experiencias de investigación en Danza UFBA”, a cargo del brasileño Fernando Ferraz. Será en la sede del Instituto Superior de Bellas Artes (Avda. Próceres de mayo 251).

Igualmente seguirán los encuentros de los talleres “Afectos ancestrales: cuerpo-territorio y sus temporalidades”, a cargo de Ferraz y Hugo Rojas, con la participación de Kuña Afro; y “Memorias en movimiento”, impartido por las artistas Jessica Knowles y Tamela França, ambas de Brasil, en colaboración con el elenco Alas Abiertas e Inclusión.

Los espectáculos comenzarán mañana, a las 20:30, en el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos). En esta jornada se presentarán “Cuerpos de agua”, una obra de la compañía paraguaya Colectivo Incesante.

También se podrá ver “Are you coming to my pijama party? Untitled Dress”, de la coreógrafa Laura Guy (Alemania) y las bailarinas locales Florencia Boccia, Fátima Galeano, Gloria Benítez, Gloria M. Morel, Nastia Goiburu, Bethania Joaquinho y Fátima Galeano.

También mañana, a las 11:30, en el ISBA, se hará la presentación del fanzine “Che ka’aguy”. Estarán Thiago Cohen, de Brasil; y la artista visual María Suace, de España.

Los espectáculos seguirán el jueves 4 a las 20:30 en la Sala La Correa (Gral Díaz c/ Don Bosco) y el viernes 5 a las 20:00 en el Centro Cultural de España “Juan de Salazar”.

En tanto, el sábado 6 se hará el cierre del encuentro con “300 metros de danza”, una gran feria a cielo abierto en la Plaza de la Democracia. Será a partir de las 16:00 e incluirá un conversatorio, una muestra coreográfica de academias e institutos, así como de los talleres “Memorias en movimiento” y “Afectos ancestrales”.