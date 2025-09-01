Música

Orquesta y Banda de la Policía Nacional preparan una “gala de la claqueta”

La Orquesta Sinfónica y la Banda de la Policía Nacional ofrecerán este martes la “Gala de la claqueta”, en el Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay. Esta presentación será en homenaje al Agente de Policía.

01 de septiembre de 2025 - 15:44
La Orquesta Sinfónica y la Banda de la Policía Nacional se presentarán este martes en el Teatro del Banco Central del Paraguay.
Grandes bandas sonoras del cine y la televisión serán parte del repertorio de la “Gala de la claqueta”, que ofrecerán este martes la Orquesta Sinfónica y la Banda de la Policía Nacional, bajo la dirección del maestro Óscar Barreto.

La presentación será a las 20:30 en el Teatro José Asunción Flores del BCP (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos), con entrada libre y gratuita. La tenida, según anunciaron, será de alfombra roja al estilo Hollywood.

Celebrando el Día del Agente de Policía, que se recordó el pasado sábado 30 de agosto, estas agrupaciones musicales ofrecerán su tercer concierto de esta temporada.

En esta gala se podrán escuchar los temas de las películas “El padrino”, “Cinema paradiso”, “Misión imposible”, así como un momento especialmente dedicado a las obras del compositor italiano Ennio Morricone.

Las agrupaciones policiales ofrecerán un repertorio de grandes obras musicales del cine y la televisión.
También serán interpretadas obras de reconocidos programas de televisión como “Los magníficos”, “Los Simpsons”, “Dragon Ball Z”, “Caballeros del Zodiaco” y “Hawaii 5-0″.

Tampoco faltarán los temas de “Superman” y “Batman”, “El Rey León”, “Up”, “Indiana Jones”, La Marcha Imperial de “Star Wars” y “Yo soy tu amigo fiel”, del filme animado “Toy Story”.

Igualmente se podrán escuchar los temas de “Piratas del Caribe”, “El último mohicano”, “Sombras de la noche” y “Fórmula 1″.

