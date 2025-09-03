Cultura

La zarzuela “Maria Pakuri’i” retornará al Teatro Municipal de Asunción

“Maria Pakuri”, la clásica zarzuela paraguaya escrita por Juan Carlos Moreno González y Manuel Frutos Pane, se presentará este sábado al escenario del Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”. La puesta estará a cargo del Coro de Niños de Luque, bajo la dirección de Edgar Siro González.

03 de septiembre de 2025 - 01:00
Los integrantes del Coro de Niños de Luque presentarán la zarzuela "María Pakuri'i".
Los integrantes del Coro de Niños de Luque presentarán la zarzuela "María Pakuri'i".Gentileza

“María Pakuri’i” se denomina esta propuesta, cargada de humor, y con un libreto especialmente adaptado para ser representado por los integrantes del Coro de Niños de Luque. La funciones serán este sábado 6 de septiembre a las 17:30 y 20:00 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile).

Bajo la dirección del maestro Edgar Siro González, la puesta presentará a María, la alegre chiperita del pueblo que canta, sueña y conquista con su inocencia.

En su encuentro con Rubén, dos mundos opuestos se desafían y nace un amor inesperado, mientras los secretos, celos y silencios marcan la vida de Don Sofanor, Doña Luisa y la niña Angélica, convirtiendo a la familia en reflejo de las pasiones y conflictos del alma paraguaya.

En tanto, Tomasito y Tomasita aportarán enredos, carcajadas y picardía para aliviar el drama, llenando de ternura al público.

La puesta mezclará la música, la tradición y la emoción en el escenario, proponiendo una actividad para toda la familia.

Las entradas están a la venta en Tuti y tienen un costo de G. 60.000.

