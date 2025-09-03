La zarzuela “Maria Pakuri’i” retornará al Teatro Municipal de Asunción

“María Pakuri’i” se denomina esta propuesta, cargada de humor, y con un libreto especialmente adaptado para ser representado por los integrantes del Coro de Niños de Luque. La funciones serán este sábado 6 de septiembre a las 17:30 y 20:00 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile).

Lea más: “Crear en libertad” ofrece una semana a pura danza con talleres y espectáculos

Bajo la dirección del maestro Edgar Siro González, la puesta presentará a María, la alegre chiperita del pueblo que canta, sueña y conquista con su inocencia.

En su encuentro con Rubén, dos mundos opuestos se desafían y nace un amor inesperado, mientras los secretos, celos y silencios marcan la vida de Don Sofanor, Doña Luisa y la niña Angélica, convirtiendo a la familia en reflejo de las pasiones y conflictos del alma paraguaya.

En tanto, Tomasito y Tomasita aportarán enredos, carcajadas y picardía para aliviar el drama, llenando de ternura al público.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La puesta mezclará la música, la tradición y la emoción en el escenario, proponiendo una actividad para toda la familia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las entradas están a la venta en Tuti y tienen un costo de G. 60.000.