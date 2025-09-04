Japón y Paraguay celebran su vínculo en la 8ª edición de la Expo cultural

La Expo Japón–Paraguay, organizada cada dos años desde 2008 por la Embajada del Japón y la Federación de Asociaciones de Residentes de Prefecturas del Japón en el Paraguay, busca dar a conocer la diversidad cultural, productiva y turística de las distintas regiones japonesas, fortaleciendo así los lazos de entendimiento y amistad entre ambos pueblos.
Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar de stands temáticos sobre costumbres, producción, turismo y cultura de diversas prefecturas del Japón. La programación incluye una feria gastronómica japonesa, exposiciones de Shodō (caligrafía japonesa) y Bonsái, así como presentaciones artísticas de Taiko (tambores japoneses), arpa, danzas tradicionales y artes marciales.
Este año, en el marco del 80º aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, la Embajada del Japón y la JICA presentarán la muestra fotográfica “Exposición por la Paz”.
Esta exhibición busca concienciar sobre los devastadores efectos de la bomba atómica y promover un mensaje de paz mundial y no proliferación de armas nucleares.
Con una amplia y variada agenda, la Expo Japón–Paraguay se reafirma como un espacio de encuentro cultural, amistad y reflexión en torno a los valores compartidos entre Paraguay y Japón.