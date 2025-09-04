Cultura

Japón y Paraguay celebran su vínculo en la 8ª edición de la Expo cultural

La Embajada del Japón realizará la 8ª edición de la Expo Japón–Paraguay, que tendrá lugar los días viernes 5 de septiembre, de 18:00 a 22:00, y sábado 6 de septiembre, de 11:00 a 22:00, en el Centro Paraguayo-Japonés (Julio Correa y Domingo Portillo). El acceso será libre y gratuito para todo público.

Por ABC Color
04 de septiembre de 2025 - 15:01
Grupo de Taiko.
La Expo Japón–Paraguay, organizada cada dos años desde 2008 por la Embajada del Japón y la Federación de Asociaciones de Residentes de Prefecturas del Japón en el Paraguay, busca dar a conocer la diversidad cultural, productiva y turística de las distintas regiones japonesas, fortaleciendo así los lazos de entendimiento y amistad entre ambos pueblos.

Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar de stands temáticos sobre costumbres, producción, turismo y cultura de diversas prefecturas del Japón. La programación incluye una feria gastronómica japonesa, exposiciones de Shodō (caligrafía japonesa) y Bonsái, así como presentaciones artísticas de Taiko (tambores japoneses), arpa, danzas tradicionales y artes marciales.

Shodo, caligrafía japonesa.
Este año, en el marco del 80º aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, la Embajada del Japón y la JICA presentarán la muestra fotográfica “Exposición por la Paz”.

Esta exhibición busca concienciar sobre los devastadores efectos de la bomba atómica y promover un mensaje de paz mundial y no proliferación de armas nucleares.

Con una amplia y variada agenda, la Expo Japón–Paraguay se reafirma como un espacio de encuentro cultural, amistad y reflexión en torno a los valores compartidos entre Paraguay y Japón.

Bonsái.
