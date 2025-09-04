Japón y Paraguay celebran su vínculo en la 8ª edición de la Expo cultural

La Embajada del Japón realizará la 8ª edición de la Expo Japón–Paraguay, que tendrá lugar los días viernes 5 de septiembre, de 18:00 a 22:00, y sábado 6 de septiembre, de 11:00 a 22:00, en el Centro Paraguayo-Japonés (Julio Correa y Domingo Portillo). El acceso será libre y gratuito para todo público.