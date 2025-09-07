Los Premios Edda reconocerán lo mejor del teatro asunceno este lunes

El teatro paraguayo se prepara para una de sus citas más esperadas del año. Este lunes 8 de septiembre se llevará a cabo la séptima edición de los Premios Edda de los Ríos, que distinguen lo mejor de la escena teatral de Asunción durante 2024.

La gala tendrá lugar en el Teatro Agustín Barrios del Centro Paraguayo Japonés y dará inicio a las 19:00 con la alfombra roja. Posteriormente, se desarrollará la ceremonia de premiación, que podrá seguirse en vivo a través de las cuentas oficiales de los Edda en Instagram y YouTube. La conducción estará a cargo de la actriz Lali González y el actor y comunicador Pope Spinzi.

En total, 16 categorías premiarán a intérpretes, dramaturgos, directores y productores. Entre los títulos con más nominaciones figuran Finca La Fe, Filípica y Con olor a lluvia, que llegan como favoritas de la crítica y el público. Además, se rendirá un homenaje especial a los técnicos teatrales, cuya labor invisible resulta esencial para cada puesta en escena.

Como parte de la tradición de los Edda, también se entregarán los Premios de Honor, que este año recaen en Teresita Pessoa y Blanca Navarro, en reconocimiento a sus trayectorias y a su aporte al teatro nacional. Asimismo, durante la ceremonia se revelará el nombre del ganador o ganadora del Premio Revelación.

Los Premios Edda, organizados por la Liga de Difusores Culturales de Asunción, se han consolidado como una plataforma de encuentro y celebración, reafirmando la vigencia y la importancia del teatro como arte vivo y espacio de reflexión cultural en el país.