“Las Cuatro Estaciones” de Vivaldi cobrarán vida a través de la danza contemporánea

Este miércoles 17 de septiembre de 2025, a las 20:00, el Teatro del Hotel Guaraní (Ind. Nacional casi Oliva) presentará “Estaciones en Movimiento”, una propuesta inédita en Paraguay que fusiona la obra maestra de Antonio Vivaldi “Las Cuatro Estaciones” con la fuerza del ballet contemporáneo. La entrada será libre y gratuita.