“Las Cuatro Estaciones” de Vivaldi cobrarán vida a través de la danza contemporánea

La puesta en escena reúne a los violinistas Fabio Araújo y Gustavo Lara, la Orquesta de Cámara de la Sinfónica Nacional del Paraguay y la compañía ÚNico’s Ballet, con la participación especial de los bailarines Agustina Torres, Sofía Varelay Ariel Eipi, bajo la dirección artística de Nicolás Moreno.
Declarada de Interés Turístico Nacional por la Secretaría Nacional de Turismo, la obra ofrece un viaje sensorial donde música en vivo, danza, vestuarios y tecnología escénica se combinan para dar vida a cada estación del año. Con un diseño lumínico y visual innovador, la propuesta busca acercar la música clásica a nuevos públicos desde una mirada renovada y actual.
Con una duración aproximada de 60 minutos, el espectáculo se desarrolla en cuatro capítulos: Primavera, Verano, Otoño e Invierno, cada uno con una identidad estética propia que transforma lo clásico en una experiencia contemporánea.
