Las luces de Aura Lumina se encienden desde mañana en el Parque Seminario

Desde este viernes, Aura Lumina ofrecerá en el Parque Seminario una experiencia nocturna que fusiona arte, tecnología y naturaleza, prometiendo un recorrido sensorial único.

Se trata de la primera muestra de arte lumínico internacional y que, según sus organizadores, promete redefinir el entretenimiento familiar. La muestra invitará a un recorrido mágico donde “la luz encuentra a quienes la buscan”.

Los visitantes de Aura Lumina se podrán encontrar con estaciones lumínicas interactivas donde todo invita a detenerse, contemplar, jugar con la luz y reencontrarse con la naturaleza de una manera diferente.

Estas estaciones estarán acompañadas de música envolvente diseñada para el recorrido, así como rincones perfectos para tomarse fotografías.

La muestra estará hasta el próximo 12 de octubre, de miércoles a domingo de 19:00 a 23:00, con ingresos cada 30 minutos.

¿Cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas?

Las entradas están a la venta en Ticketea y también desde mañana estarán disponibles en la boletería del Parque Seminario. Los precios son:

Adultos: G. 129.000

Niños (hasta 12 años inclusive): G. 96.750

Pack familiar (2 adultos + 2 niños): G. 361.200

Pack grupal (4 personas): G. 412.800

Los menores de 2 años inclusive no abonan entrada y hay un 15% de descuento con las tarjetas de crédito Itaú.

La actividad fue declarada de interés turístico por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y de interés cultural por la Cámara de Diputados.