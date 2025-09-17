Artes Plásticas

MauriCita rescata materiales olvidados en la muestra “Un ayer que vuelve”

La artista MauriCita inaugurará este jueves la exposición “Un ayer que vuelve”, en la Alianza Francesa. La misma presentará una serie de obras elaboradas a partir de materiales olvidados con collage, dibujo y costura.

17 de septiembre de 2025 - 16:06
La artista MauriCita presentará sus obras en la Mediateca de la Alianza Francesa.
Durante una larga estadía en Francia, la artista MauriCita reunió papeles antiguos, telas, fragmentos de libros y objetos destinados al olvido. Pero lo que parecía desecho se convirtió en la materia prima para las obras que conforman “Un ayer que vuelve”.

Esta exposición será habilitada este jueves 18 a las 19:30 en la Mediateca de la Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos).

En esta muestra, la artista busca ofrecer al público obras que no representan la perfección, sino el alma: cada corte, cada puntada, cada unión representa el valor de lo manual, de lo auténtico.

“Me gusta pensar que todo lo que tocamos guarda una historia, pero cuando queda en el olvido puede convertirse en otra, en nuestras manos”, expresó.

La exposición estará habilitada hasta el próximo 9 de octubre. Los días 23 y 30 de septiembre a las 17:00 habrá visitas guiadas.

Taller de collage vintage

En el marco de esta muestra, la artista también ofrecerá un taller de collage vintage. Será en las jornadas del 27 de septiembre y 4 de octubre y las inscripciones se realizan a través del enlace https://forms.gle/zBTZ7Kt6DmL9dn5f8. El costo del taller es de G. 150.000 e incluye materiales.

