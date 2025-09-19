Biblioteca y Academia Texo, dos nuevos espacios para el conocimiento y la formación

La Biblioteca Texo está ubicada en el corazón de la Fundación Texo (Paraguarí 852 e/ Manuel Domínguez y Fulgencio R. Moreno). Este nuevo espacio es mucho más que un archivo físico.

Según comentaron sus responsables, cuenta con un fuerte corte editorial orientado al arte, el diseño, la arquitectura y la publicidad.

“Busca ser un espacio vivo de referencia para el pensamiento creativo y estratégico con una curaduría especializada de estudios de consumo, branding, medios, comunicación, tendencias regionales y globales", añadieron.

Este espacio está destinado tanto a los equipos internos de Texo como a la comunidad educativa, cultural y creativa del país. Está abierta al público de miércoles a sábado, de 16:00 a 20:00, con acceso libre y gratuito.

En tanto, la Academia Texo es una plataforma formativa interna que busca promover el crecimiento profesional y aspiracional de todos los colaboradores del grupo empresarial.

Ofrecerá herramientas concretas, metodologías innovadoras, mentorías y talleres basados en el modelo AIC (Agencia Integral Contemporánea), el pensamiento de diseño, y el liderazgo formativo.

Ambas iniciativas apuntan a construir una industria publicitaria más preparada, más humana y más conectada con la realidad local.

“Queremos que la industria paraguaya sea protagonista regional, pero para eso necesitamos herramientas, pensamiento crítico, formación continua y espacios compartidos de inspiración. La Biblioteca y La Academia nacen para ser ese motor”, expresó Martín Nasta, director de Texo y de la Fundación Texo.