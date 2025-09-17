Concurso “#VocesXelPlaneta” otorgará becas a artistas en diversas disciplinas

Artistas, colectivos y comunidades de todo el país pueden ser parte del concurso “#VocesXelPlaneta”, un certamen que otorgará becas de hasta G. 8.800.000 a propuestas artísticas en distintas disciplinas. También se otorgarán mentorías personalizadas y difusión en medios de comunicación.

Lea más: “Las Cuatro Estaciones” de Vivaldi cobrarán vida a través de la danza contemporánea

Muralismo, música, audiovisual, literatura, danza, teatro, performance, pintura y otras expresiones artísticas pueden ser parte de esta iniciativa, que busca premiar a propuestas que permitan visibilizar la crisis climática desde miradas diversas y territoriales.

El concurso está coordinado por Prisma Climático de ASOEDHU y forma parte del proyecto “Voces para la acción climática justa”, implementado en Paraguay por WWF-Paraguay y Fundación AVINA.

“La crisis climática no solo se cuenta con datos, también con emociones, experiencias vividas y expresiones artísticas. Con esta beca queremos amplificar esas voces y dar apoyo real para que las ideas se conviertan en acción”, expresó Diego Bazán, coordinador de proyectos de ASOEDHU, la Asociación para la Educación en Derechos Humanos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La convocatoria está dirigida a artistas mayores de 18 años, de todo el país, que deseen impulsar la justicia climática a través de la creatividad y el artivismo. Los interesados en participar pueden postular a través de la página web: www.asoedhu.org/vocesxelplaneta.