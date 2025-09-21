“Aura Lumina”, una experiencia de luces y colores en el Parque Seminario

La muestra inmersiva “Aura Lumina” ya está abierta en el Parque Seminario (Avda. Kubitschek c/ 25 de mayo), proponiendo al público una actividad novedosa para romper con la rutina y dejarse cautivar por las luces y los colores, en medio de la naturaleza.

“Por primera vez en Paraguay tenemos la posibilidad de tener este concepto de eventos. ‘Aura Lumina’ se trata de un recorrido de aproximadamente de un kilómetro, donde podrán encontrar sorpresas, diferentes estaciones”, señaló Joshua Fromherz, brand manager de Aura Lumina.

A lo largo del recorrido, los visitantes pueden hacer diversas fotos y videos aprovechando el túnel de luz, la luna, las hamacas y otras propuestas que ofrece esta experiencia nocturna.

Fromherz afirmó que “este concepto ya está asentado en las mejores ciudades del mundo, recibiendo muchísima gente”.

“Vimos la oportunidad acá en Paraguay y desde Apy queremos seguir trayendo este tipo de cosas novedosas, porque la gente también merece poder disfrutar de este tipo de eventos”, acotó.

“Aura Lumina” está dirigida al público de todas las edades. Se puede visitar en familia, con amigos, en pareja y lo ideal es llevar ropa cómoda para disfrutar de la caminata.

Fromherz detalló que entre las luces que integran este recorrido hay lásers metidos en humo, túneles led, así como la luna. También señaló que cada visitante puede hacer el circuito a su ritmo y permanecer el tiempo que se desee.

“Aura Lumina” estará hasta el próximo 12 de octubre. Abre sus puertas de miércoles a domingos, de 19:00 a 22:00. Las entradas se pueden adquirir en Ticketea o en la boletería habilitada en el parque, que cuenta con estacionamiento y opciones gastronómicas.

Los precios son: G. 129.000 (Adultos) y G. 96.750 (Niños, de hasta 12 años cumplidos). También está el Pack familiar (2 adultos + 2 niños) a G. 361.200 y el Pack Grupal (4 personas) a G. 412.800. Hay un 15% de descuento con tarjetas de crédito Itaú.