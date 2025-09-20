Sonidos, sabores y creatividad: propuestas para dar la bienvenida a la primavera

La primera cita será “Palma Joven – edición vintage”, una propuesta que reúne música, arte, cultura y entretenimiento, sumándose a la agenda de iniciativas para promover la creatividad y la vida comunitaria. El evento se desarrollará sobre la calle Palma, casi Nuestra Señora de la Asunción, desde las 11:30.

La jornada abrirá con “BaterASU”, un ensamble de bateristas del Conservatorio Zeppelin, seguido por presentaciones de bandas como Goian, Cami González con un tributo a Taylor Swift, Moon Ska Monkeys, LaNuestra, Salamandra, Qmbia Juan y el DJ Indio Rubio. También habrá música con la fiesta retro Goldie Oldie.

Este mismo sábado, a partir de las 12:00, el Centro Cultural del Puerto de Asunción recibirá a los visitantes con la edición especial del festival “Embarcate Día de la Primavera – Renacer”, impulsado por la Secretaría Nacional de Cultura. Con entrada gratuita, la propuesta tendrá un enfoque multicultural que fusiona música, conocimiento y gastronomía.

El escenario musical contará con DJs de la región, como Pandini (São Paulo) y Kiwa (Argentina), además de los artistas locales Seb G, Orange Crew, Allegro y Otot, garantizando un repertorio diverso.

Más allá de la música, el festival ofrecerá charlas sobre cosmovisión ancestral, a cargo del profesor David Galeano Olivera, quien compartirá reflexiones sobre el Ára pyahu (año nuevo) y el significado renovador de la primavera en las culturas originarias.

El recorrido se completará con un sector gastronómico con propuestas de Koggi, Ávila Nikkei y Movimiento Café, así como la presencia del Planetario Canopus, que brindará observación astronómica guiada.

Los visitantes podrán además recorrer una feria de emprendedores y creadores locales, entre los que destacan artistas como Leila Samudio, Dahi Martínez, Luis Araujo, Ana Cáceres y muchos más. También el Instituto Paraguayo de Artesanía estará presente con piezas de ñandutí, cerámica, madera, cuero y textil/ao po’í, representando la riqueza artesanal del país.

La primavera llega a Asunción como un tiempo de celebración compartida, en el que la música, el arte, la gastronomía y las tradiciones se entrelazan para dar la bienvenida a una nueva estación. Dos festivales, múltiples propuestas y un mismo espíritu: disfrutar en comunidad de la diversidad cultural.