El Biofestival propone celebrar y proteger la vida silvestre y el ecoturismo en el Pantanal paraguayo

Organizado por la Asociación Eco Pantanal Bahía Negra y la Organización de Gestión de Destino Turístico Bahía Negra – Pantanal Paraguayo, con el apoyo de WWF-Paraguay, en el marco de la campaña Paraguay Más Jaguareté, el evento será de acceso libre y gratuito.

WWF-Paraguay y sus aliados han logrado avances clave en la conservación de la diversidad local: conectividad entre las áreas protegidas de la Reserva de la Biósfera del Chaco; monitoreo de la población del jaguareté, su diversidad genética y la disponibilidad de sus presas; fortalecimiento de la gestión sostenible del paisaje y la creación del Día Nacional de Yaguareté, que cada 29 de noviembre recuerda la importancia de proteger a esta especie emblemática (Ley N° 7.145/2023).

El jaguareté, emblema del Pantanal y del Chaco paraguayo, enfrenta amenazas como la pérdida y fragmentación de su hábitat, la reducción de presas, la caza por represalia y los efectos del cambio climático. Su conservación beneficia a toda la vida silvestre de la región, ya que es una “especie paraguas”: al proteger su territorio se resguarda también la diversidad de aves, mamíferos y plantas que dependen de esos ecosistemas.

“El biofestival celebra los avances alcanzados y propone nuevas acciones que vinculen conservación y ecoturismo, generando beneficios para la comunidad, valorizando sus atractivos naturales y culturales y buscando proteger el hábitat del jaguareté y todas las especies que habitan el Pantanal”, resaltó Carlos Molinas, Especialista en Conectividad de WWF.

El Biofestival contempla:

Conciertos y espectáculos artísticos.

Talleres y muestras comunitarias.

Gastronomía local.

Presentación del circuito turístico autoguiado Entre el cielo, el río y el barro.

Además del Biofestival, que será desde las 18:00 en el Paseo de los Artesanos, quienes visiten Bahía Negra podrán aprovechar el fin de semana largo para recorrer el Parque Nacional Río Negro, la Reserva Pantanal Paraguayo, la Estación Los Tres Gigantes y el circuito autoguiado Entre el cielo, el río y el barro, que rescata la historia y cultura del lugar.

En el marco de este evento, se presentará también la segunda edición de la guía Turismo en Bahía Negra, una herramienta renovada que invita a descubrir los atractivos naturales y culturales de Bahía Negra y sus alrededores.

Con sus paisajes únicos, su riqueza cultural y la posibilidad de observar la fauna en libertad, Bahía Negra se posiciona como un diamante turístico al norte del país, ofreciendo alternativas de desarrollo compatibles con la protección del humedal de agua dulce más grande del mundo.