“Tatakua” vuelve para destacar a la creatividad paraguaya

Tatakua, el festival de la publicidad y la creatividad más importante del país, se prepara para celebrar una nueva edición el próximo 20 de noviembre en el Centro Cultural del Puerto de Asunción.

Lea más: “Aires de España” vuelve con exposiciones, cine, visitas guiadas y un gran picnic

El Círculo de Creativos presentó algunas novedades en cuanto a las bases y condiciones del certamen, que apunta a reconocer el talento de quienes transforman conceptos en piezas memorables para diferentes medios y formatos.

Marie Ramos, vicepresidenta de El Círculo, afirmó que están trabajando para “elevar y visibilizar la publicidad paraguaya”.

“Queremos que sea un éxito, tal como lo fue el año pasado. Hubo más de 600 inscripciones, participaron más de 70 anunciantes y hubo más de 35 agencias. Se entregaron casi 150 metales”, destacó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Micha Leitmann y Paloma Cella, miembros del comité ejecutivo de El Círculo, señalaron que se está trabajando en conformar un buen jurado nacional e internacional, buscando elevar mucho más la vara creativa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este sentido, Leitmann destacó que el Gran Tatakua del año pasado llegó al shortlist del Cannes Lions.

“La idea es seguir buscando eso. Que la gran idea del año sea una idea que pueda competir en festivales internacionales y llevar la bandera de Paraguay en alto”, agregó.

Las bases y condiciones del concurso se pueden consultar en las redes sociales de @elcirculopy.