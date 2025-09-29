Acto recordará a oficiales rusos que participaron de la Guerra del Chaco

La Asociación de Rusos y Descendientes en Paraguay (Arydep) realizará hoy un acto de homenaje para recordar a los oficiales rusos voluntarios que participaron de la Guerra del Chaco. Será a las 17:30, con entrada gratuita, pero se requiere de inscripción previa.

Durante el encuentro, que se realizará en el local de la OSN (Tte. Cnel. Ayala Velázquez 376) se contará con la exposición del Tte. 1° de Justicia Militar y abogado Eder Acosta, del Museo de Historia Militar, acerca de la Batalla de Boquerón.

También se destacará el entrelazamiento de las culturas paraguaya y rusa, recordando a figuras como el Capitán (H.C) Basilio Orefiev de Serebriakoff, el General de Brigada Jorge Butlerov, el Gral. de División Stephan Leontovich Vysokolan, el Capitán (H.C) Vladimir Sryvalin y el Mayor (H.C) Dr. Constantino Gramatchikov.

El acto contará además con un momento musical a cargo del guitarrista José Carlos Cabrera y de la pianista rusa Linda Kuznetzova; así como una exposición fotográfica.

Desde Arydep señalaron que será “una jornada de homenaje, memoria y reflexión sobre el papel protagónico que desempeñaron los rusos, especialmente los oficiales que se ofrecieron voluntariamente y colaboraron participativamente en este conflicto clave para la historia del Paraguay”.

Los interesados en participar pueden contactar al (0981) 460-758 o al correo electrónico cdarydep@gmail.com.