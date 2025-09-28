Agenda cultural y artística del 28 de setiembre al 4 de octubre de 2025

DOMINGO 28
Teatro / Las Mal Queridas
Ofrecido por: Hugo Luis Robles
Hora: 20:00
Lugar: Arlequín Teatro
Informaciones: tuti.com.py
Show de humor / Tertawa II
Ofrecido por: Sebastián Almada, José María Listorti y Pachu Peña
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: tuti.com.py
MIÉRCOLES 1
Concierto / Taroba, purahéi
Ofrecido por: Oscar franco
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: tuti.com.py
JUEVES 2
Semana Alemana / Oktoberfest
Del 2 al 14 de octubre habrá una programación variada que comienza con el Oktoberfest de la Cámara de Comercio Paraguayo-Alemana (AHK) de 16:00 a 00:00 en la Plaza Central del World Trade Center de Asunción sobre la Avda. Aviadores del Chaco.
En los siguientes días habrá cine, música, teatro, charlas virtuales, noche de Stand-up, y una noche retro. Para más informaciones consultar en Instagram: @icpa_gz
Fiesta de la cerveza/ Oktoberfest
Ofrecido por: Paulaner
Hora: 18:00
Lugar: Costanera de Asunción
Informaciones: tuti.com.py
SÁBADO 4
Semanas de acción ambiental / Limpieza de la bahía
Arrancan las semanas de acción ambiental, con un calendario cargado de actividades como la limpieza de la bahía de Asunción, el sábado 4 de 10:00 a 12:00.
En los siguientes días habrá proyección de películas, exhibiciones sobre astronomía, presentación de obras teatrales y más.
Enterate de la programación completa organizada por la Unión Europea en Paraguay en Instagram: @ueenparaguay
Fiesta / Retro Visión Night
Ofrecida por: Garden Club Paraguayo
Hora: 21:00
Lugar: Garden Club Paraguayo
Informaciones: tuti.com.py
Festival japonés / Nihon Matsuri
Ofrecido por: Embajada de Japón en Paraguay
Hora: 17:00
Lugar: Complejo Deportivo de la Asociación Japonesa de Asunción, ubicado en Ñemby
Informaciones: ticketea.com.py