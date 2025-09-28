Agenda cultural y artística del 28 de setiembre al 4 de octubre de 2025

DOMINGO 28

Teatro / Las Mal Queridas

Ofrecido por: Hugo Luis Robles

Hora: 20:00

Lugar: Arlequín Teatro

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Informaciones: tuti.com.py

Lea más: ¿Qué vemos esta semana?: una guía de lo nuevo en streaming

Show de humor / Tertawa II

Ofrecido por: Sebastián Almada, José María Listorti y Pachu Peña

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: tuti.com.py

MIÉRCOLES 1

Concierto / Taroba, purahéi

Ofrecido por: Oscar franco

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: tuti.com.py

Lea más: Estrenos en cines: DiCaprio y un excéntrico thriller encabezan las novedades

JUEVES 2

Semana Alemana / Oktoberfest

Del 2 al 14 de octubre habrá una programación variada que comienza con el Oktoberfest de la Cámara de Comercio Paraguayo-Alemana (AHK) de 16:00 a 00:00 en la Plaza Central del World Trade Center de Asunción sobre la Avda. Aviadores del Chaco.

En los siguientes días habrá cine, música, teatro, charlas virtuales, noche de Stand-up, y una noche retro. Para más informaciones consultar en Instagram: @icpa_gz

Fiesta de la cerveza/ Oktoberfest

Ofrecido por: Paulaner

Hora: 18:00

Lugar: Costanera de Asunción

Informaciones: tuti.com.py

SÁBADO 4

Semanas de acción ambiental / Limpieza de la bahía

Arrancan las semanas de acción ambiental, con un calendario cargado de actividades como la limpieza de la bahía de Asunción, el sábado 4 de 10:00 a 12:00.

En los siguientes días habrá proyección de películas, exhibiciones sobre astronomía, presentación de obras teatrales y más.

Enterate de la programación completa organizada por la Unión Europea en Paraguay en Instagram: @ueenparaguay

Fiesta / Retro Visión Night

Ofrecida por: Garden Club Paraguayo

Hora: 21:00

Lugar: Garden Club Paraguayo

Informaciones: tuti.com.py

Festival japonés / Nihon Matsuri

Ofrecido por: Embajada de Japón en Paraguay

Hora: 17:00

Lugar: Complejo Deportivo de la Asociación Japonesa de Asunción, ubicado en Ñemby

Informaciones: ticketea.com.py