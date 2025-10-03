La ciudad como obra de arte: Mario Franco Nunes presenta “Urban”

En el marco de los festejos por un nuevo aniversario, el Instituto de la Imagen ofrece al público la posibilidad de adentrarse en el universo urbano de Mario Franco Nunes.

Lea más: Entre Lorca y la pantalla de karanday: dos propuestas artísticas que celebran la memoria

La exposición “Urban” reúne imágenes tomadas en Asunción y Concepción, en Paraguay, y en la histórica Ouro Preto, Brasil, que revelan una visión estética del paisaje citadino, rescatando la poética de los rincones cotidianos.

Franco Nunes, reconocido fotógrafo publicitario, ha cultivado en paralelo una intensa producción artística en torno al registro de lo urbano. Entre sus muestras más destacadas se encuentran Aspectos de una degradación, realizada junto a María del Rocío Robledo y Federico Franco Troche, y Las Esquinas de Asunción, obra que trascendió fronteras al ser exhibida en el Museo y Biblioteca de Miami Dade y publicada en formato libro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante la velada de apertura, los asistentes tendrán la oportunidad no solo de contemplar las obras expuestas, sino también de adquirir tanto las fotografías como las publicaciones del artista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La cita incluirá además un atractivo adicional: la colección de cámaras antiguas pertenecientes al Museo de la Cámara Fotográfica, que podrá apreciarse en paralelo a la exhibición.

La inauguración está prevista para este viernes 3 de octubre a las 19:30 horas, en el local del Instituto de la Imagen (Avda. Brasilia 588 y España, Asunción). Los organizadores invitan a toda la comunidad cultural y al público en general a sumarse a este encuentro con el arte y la ciudad.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 0986 100734.