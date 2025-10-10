El bosque de luces de Asunción sigue brillando: Aura Lumina continuará hasta noviembre

La instalación —que combina luz, sonido y naturaleza— transforma el Parque Seminario en un recorrido sensorial donde los visitantes pueden disfrutar de una experiencia artística única, ideal para todas las edades.

“Aura Lumina” invita a recorrer un espacio en el que arte, tecnología y naturaleza se fusionan para crear un ambiente envolvente. A lo largo del trayecto, los asistentes atraviesan estaciones lumínicas interactivas que estimulan la vista, el oído y la imaginación.

Cada sector del recorrido ofrece una propuesta distinta: efectos de luces dinámicas, música original que acompaña cada paso y proyecciones que dialogan con el entorno natural del parque. La experiencia está pensada para disfrutar a un ritmo propio: detenerse, contemplar y dejarse llevar por la atmósfera.

La idea central, explican sus organizadores, es reconectar con la naturaleza a través de la luz. Bajo el lema “la luz encuentra a quienes la buscan”, el evento propone una caminata nocturna que rompe la rutina urbana y ofrece un respiro sensorial en medio de la ciudad.

Nuevo horario para disfrutar tras el atardecer

En esta nueva etapa, Aura Lumina incorpora un nuevo horario de funcionamiento, pensado para quienes prefieren disfrutar del paseo al caer la noche: de 20:00 a 00:00.

El cambio responde a la gran demanda y a la intención de permitir que más personas puedan vivir la experiencia después de su jornada laboral o de estudio, en un ambiente tranquilo y mágico.

Con el objetivo de ampliar el acceso, el evento suma promociones todos los miércoles y jueves, con beneficios exclusivos para quienes deseen visitarlo durante la semana.

Además, quienes utilicen tarjetas de crédito Itaú obtendrán un 15 % de descuento sobre el precio general de las entradas.

Los organizadores destacan que estas promociones buscan fomentar la participación de familias y grupos de amigos, invitando a disfrutar del parque de una forma diferente.

Precios generales

Miércoles y jueves

Adultos: 99.000 Gs.

Niños (hasta 12 años): 74.250 Gs.

Pack familiar (2 adultos + 2 niños): 277.200 Gs.

Pack grupo (4 adultos): 316.800 Gs.

Viernes, sábados y domingos

Adultos: 129.000 Gs.

Niños (hasta 12 años): 96.750 Gs.

Pack familiar (2 adultos + 2 niños): 361.200 Gs.

Pack grupo (4 adultos): 412.800 Gs.

(Los descuentos con Itaú se aplican sobre estos valores generales.)

Un paseo para todos los públicos

Más allá del espectáculo visual, Aura Lumina se ha convertido en un espacio de encuentro. Parejas, familias y grupos de amigos comparten un recorrido que combina lo artístico con lo natural, ofreciendo una experiencia que estimula la curiosidad y la conexión emocional.

Es una propuesta ideal para quienes buscan romper la rutina sin salir de la ciudad, regalar una salida diferente o simplemente vivir una noche distinta. También se presenta como un plan perfecto para una primera cita, una salida familiar o una actividad creativa y fotogénica, ya que el entorno invita a capturar imágenes y videos inolvidables.

Con su extensión hasta el 30 de noviembre, Aura Lumina promete seguir siendo una de las opciones más atractivas del calendario cultural de Asunción. Su combinación de arte, tecnología y naturaleza ofrece un tipo de entretenimiento que va más allá del espectáculo: una oportunidad para detenerse, reconectar y mirar el entorno cotidiano desde una nueva perspectiva.

El Parque Seminario, por su parte, se consolida como un escenario privilegiado para este tipo de experiencias inmersivas que revalorizan el espacio público y lo transforman en un punto de encuentro entre la ciudad y la naturaleza.