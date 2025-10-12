“Un duelo”, de Antón Chéjov, vuelve a escena el 12 de octubre en La Correa

La comedia clásica Un duelo, del escritor ruso Antón Chéjov, regresa a la escena asuncena en una versión libre y divertida a cargo del grupo 2D Época. Tras agotar entradas en su estreno del pasado 5 de octubre, la obra suma una nueva función el domingo 12 de octubre, a las 18:00, en la Sala La Correa.