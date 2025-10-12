Cultura

“Un duelo”, de Antón Chéjov, vuelve a escena el 12 de octubre en La Correa

La comedia clásica Un duelo, del escritor ruso Antón Chéjov, regresa a la escena asuncena en una versión libre y divertida a cargo del grupo 2D Época. Tras agotar entradas en su estreno del pasado 5 de octubre, la obra suma una nueva función el domingo 12 de octubre, a las 18:00, en la Sala La Correa.

12 de octubre de 2025 - 01:00
Protagonistas de "El duelo".
Dirigida por Marcela Gilabert, la puesta transforma el célebre texto de Chéjov en una comedia romántica cargada de humor, enredos y tensiones, donde el orgullo, las deudas y el amor se entrecruzan en un duelo que no solo involucra pistolas, sino pasiones.

El elenco está integrado por Eli Marín en el papel de Elena, Roberto González como Smirnov y Carlos Panta como Lucas. Con ritmo ágil y diálogos filosos, esta adaptación actualiza el espíritu del clásico ruso sin perder su encanto original, ofreciendo una historia vibrante y cercana para el público contemporáneo.

Las reservas para la nueva función del domingo 12 de octubre a las 18:00 pueden realizarse al 0985 134 507. Instagram: @2d.epoca

