“Un duelo”, de Antón Chéjov, vuelve a escena el 12 de octubre en La Correa

Dirigida por Marcela Gilabert, la puesta transforma el célebre texto de Chéjov en una comedia romántica cargada de humor, enredos y tensiones, donde el orgullo, las deudas y el amor se entrecruzan en un duelo que no solo involucra pistolas, sino pasiones.
El elenco está integrado por Eli Marín en el papel de Elena, Roberto González como Smirnov y Carlos Panta como Lucas. Con ritmo ágil y diálogos filosos, esta adaptación actualiza el espíritu del clásico ruso sin perder su encanto original, ofreciendo una historia vibrante y cercana para el público contemporáneo.
Las reservas para la nueva función del domingo 12 de octubre a las 18:00 pueden realizarse al 0985 134 507. Instagram: @2d.epoca
