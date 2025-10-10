Binomio de Oro encabeza la sexta edición de Cumbiasónico en el Jockey Club

La música tropical volverá a tomar el protagonismo en el Jockey Club este 8 de noviembre con una nueva edición de Cumbiasónico, el festival que reúne lo mejor de la cumbia y el vallenato en un ambiente festivo pensado para toda la familia.

Este año, el cartel estará liderado por el grupo colombiano Binomio de Oro, referente indiscutible del género vallenato, que llega con un espectáculo cargado de clásicos y nuevas canciones.

Nacido en Barranquilla en 1976, Binomio de Oro marcó un antes y un después en la historia del vallenato. A lo largo de casi cinco décadas, su estilo romántico y su identidad caribeña los han convertido en embajadores del género a nivel internacional. Entre sus múltiples reconocimientos figuran siete Congos de Oro del Carnaval de Barranquilla, un premio en el Festival Internacional de la Orquídea en Venezuela y cuatro nominaciones al Grammy Latino en la categoría Cumbia/Vallenato.

Desde México, la agrupación Los Mier se sumará al escenario de Cumbiasónico con su característico sonido romántico. La banda, que conserva en su alineación actual a tres de sus fundadores —Héctor, Ricardo y Alejandro Mier—, celebra más de 10 millones de discos vendidos y una trayectoria que ha trascendido generaciones.

El cartel se completa con figuras emergentes y consolidadas del panorama regional. La argentina Flor Álvarez, una de las voces femeninas en ascenso, ofrecerá un show que promete energía y frescura. A su vez, los talentos nacionales Nadia Portillo, Los del Fondo y Lía Galeano aportarán el toque local con repertorios que combinan cumbia, pop y sabor paraguayo.

Las entradas ya están disponibles en los puntos de venta de Ticketea y a través de su sitio web www.ticketea.com.py. En esta primera fase, denominada Hot Tickets, los precios parten desde G. 70.000. Una vez agotado el cupo, se habilitarán las siguientes etapas de preventa hasta llegar al precio final.

El festival mantiene su espíritu familiar: los menores de hasta ocho años cumplidos podrán ingresar gratuitamente acompañados de un adulto responsable con entrada. Para más información y reservas de mesas, los interesados pueden comunicarse al 0981 642 000.

Cumbiasónico 2025 se perfila como una cita imperdible para los amantes de la cumbia, el vallenato y la música tropical, un encuentro que une culturas y generaciones al ritmo del Caribe.