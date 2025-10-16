Dos estrenos teatrales invitan a reflexionar sobre el alma humana y la historia

El Alto Paraná se prepara para recibir el estreno de “Dos hombres junto al río: Bertoni y Barrett, el encuentro que nunca fue”, una obra que transforma la literatura en experiencia escénica.

Basada en la novela homónima de Andrés Colmán Gutiérrez, la puesta imagina un diálogo íntimo entre dos figuras históricas que marcaron el pensamiento paraguayo: el científico suizo Moisés Santiago Bertoni y el periodista español Rafael Barrett.

La trama transcurre en 1908, cuando Barrett, tras denunciar las condiciones de esclavitud en los yerbales del Alto Paraná, es agredido y rescatado por Bertoni en la colonia Guillermo Tell. En ese refugio, ambos hombres unidos por ideales anarquistas, pero con miradas distintas sobre la humanidad, entablan una conversación sobre ciencia, libertad y esperanza. Es un encuentro que la historia nunca registró, pero que el arte se atreve a imaginar.

El estreno será con dos funciones: el jueves 16 de octubre a las 20:00 en el Rectorado de la Universidad Nacional del Este (Ciudad del Este), y el viernes 17 a las 19:00 en el Parque Aventura de Presidente Franco, junto a las Cataratas del Monday. Las entradas cuestan G. 40.000 para la función en la UNE y G. 50.000 para la del Parque Aventura, disponibles en puerta.

Dirigida por Héctor Silva, con actuaciones de Luis Zorrilla (Barrett) y Ronald Von Knobloch (Bertoni), la obra del Grupo Teatral La Mirada cuenta con el apoyo del elenco Lampium.

Mientras tanto, en Asunción, el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges casi Brasil) se convertirá los días 16 y 17 de octubre en escenario del clásico “El retrato de Dorian Gray”, bajo la dirección y adaptación de Bruma Mendoza.

La obra, inspirada en la célebre novela de Oscar Wilde, revive la historia del joven Dorian, quien, al ver su retrato, desea conservar su belleza eterna mientras el cuadro envejece y refleja los efectos de su vida de excesos y corrupción moral.

Con un elenco numeroso y un trabajo estético cuidado, la pieza aborda la obsesión por la juventud y la apariencia en contraste con la decadencia del alma. Integran el reparto Bruma Mendoza, Jonathan Trinidad, Joycie Di Tore, Jaime Guerrero, Sussy Panizza, Mariel Pereira, Samantha Pioget, María Liz Rolón, Héctor Villalba y Tiziana Morínigo, con la participación especial de Erika Alonso y Samu Vargas.

Las funciones serán a las 20:00, con entradas a G. 50.000 de forma anticipada y G. 70.000 en puerta. Reservas al (0983) 958 824. Es una producción del elenco Teatro Abrumado, con el apoyo del Centro Cultural Paraguayo Americano, la Casa del Teatro Edda de los Ríos y el Cabildo.