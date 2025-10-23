Ficción, historia y humor como parte de la cartelera de teatro

En la Sala La Correa (Gral. Díaz c/ Don Bosco), el Grupo Teatral La Mirada presenta el estreno de “Dos hombres junto al río: Bertoni y Barrett, el encuentro que nunca fue”, basada en la novela de Andrés Colmán Gutiérrez.

Bajo la dirección de Héctor Silva, la obra propone un viaje al Paraguay de 1908, donde el científico suizo Moisés Santiago Bertoni y el periodista español Rafael Barrett se encuentran en la colonia Guillermo Tell, tras la agresión sufrida por el escritor. En ese refugio, ambos debaten sobre ciencia, libertad y esperanza, en una conversación que la historia no registró, pero que el arte presenta.

Con las actuaciones de Luis Zorrilla y Ronald Von Knobloch, la puesta minimalista se presentará los días 24, 25 y 26 de octubre a las 20:30, con entradas a G. 50.000 y solo tres funciones únicas.

Mientras tanto, “Eligio Ayala. La muerte del pensador de Rodin” se despide del público tras una temporada en el Arlequín Teatro (Antequera e/ Rca. de Colombia y Tte. Fariña). La obra, inspirada en los últimos días del expresidente paraguayo, mezcla historia y tragedia en torno a un misterio que aún resuena desde 1930.

Las funciones finales se realizarán este viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre a las 20:30, con entradas disponibles en Passline o por WhatsApp al 0982 244 200. Los precios van desde G. 80.000 en preventa, promoción 2x150.000, y G. 100.000 en puerta.

Por su parte, la compañía La Ratonera Teatral continúa con su propuesta “Mefistófeles, corazón de abismo”, dirigida por Mario Santander, en la Sala García Lorca de la Manzana de la Rivera (Ayolas esq. Benjamín Constant).

Con funciones los días 23, 24 y 25 de octubre a las 20:30, y entradas a G. 60.000, esta obra entrelaza mito, magia y memoria en una puesta simbólica protagonizada por quince personajes femeninos que exploran los límites del alma humana, el deseo y la transformación.

Finalmente, el humor vuelve al escenario del Teatro Latino (Tte. Fariña c/ Iturbe) con el regreso de “No soy yo, sos vos”, comedia escrita por Claudia Morales y dirigida por Jorge Báez. Protagonizada por Lali González y Pope Spinzi, la obra retrata con ironía y ternura los enredos de la vida en pareja. Las funciones serán el sábado 25 a las 20:30 y el domingo 26 a las 20:00, con entradas a la venta en Tuti desde G. 108.000.